Fırat Kalkanı'nın 152. gün bilançosu

Türk Silahı Kuvvetlerince Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nın 152. gününde, 165 DEAŞ terör örgütü hedefi vuruldu, 11 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos 2016'da başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı devam ediyor.

Harekatın 152. gününde, muhalif unsurların, bölgedeki teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla düzenlediği harekat, yoğun ateş desteğiyle devam etti.

Harekatta, tespit edilen 165 terör örgütü DEAŞ hedefine atış yapılarak, örgüt mensuplarınca kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçların bir kısmı imha edildi, bir kısmı ise kullanılamaz hale getirildi.

Hava harekatında 2 bombalı araç imha edildi

Türk Hava Kuvvetleri'nce, Bab bölgesinde tespit edilen 2 DEAŞ hedefine yönelik düzenlenen hava harekatında 2 bombalı araç imha edildi. Bombalı araçların imhasına ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Harekat kapsamında 11 terör örgütü DEAŞ mensubunun etkisiz hale getirildiği, 2 teröristin ise yaralandığı tespit edildi.

Koalisyon güçlerince, Tadif'in güneydoğusunda tespit edilen DEAŞ hedeflerine yönelik hava harekatında ise bir terörist yaralandı, bir top/obüs ve bir bombalı araç imha edildi.

Terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timleri, 44 el yapımı patlayıcıyı (EYP) imha etti. Harekatın başından bugüne, çoğu tuzaklanmış 3 bin 88 EYP ve 43 mayın kontrollü olarak etkisiz hale getirildi.