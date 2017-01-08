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Fırat Kalkanı şehidi rahmet ve dualarla...

08 Ocak 2017, Pazar 14:56
Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda DEAŞ terör örgütüyle girilen çatışmada şehit olan Piyade Astsubay Çavuş 25 yaşındaki Osman Açıkgöz'ün cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'ta düzenlenen törenle toprağa verildi.

2 yıl önce TSK'ya giren ve Kayseri 1'inci Komando Tugay Komutanlığı'nda görev yaparken Suriye'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ militanları ile girilen çatışmada şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Osman Açıkgöz'ün cenazesi Gaziantep 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndaki törenin ardından karayoluyla memleketi Kahramanmaraş'a getirildi. Şehit Osman Açıkgöz'ün Türk bayrağına sarılı tabutu Dönüklü Mahallesi'ndeki baba evine son kez götürülerek helallik alındı. Şehidin tabutunun eve getirildiği sırada babası Ali, annesi Selamet Açıkgöz ve kardeşleri ile yakınları gözyaşlarına boğuldu. 

Daha sonra şehit için mahalle meydanında cenaze töreni düzenlendi. Törene; Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Vali Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, 39'uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Tevfik Erkan Olgay, askeri ve mülki erkan, şehidin ailesi, yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Törende Bingöl Özel Harekat Tabur Komutanlığı'nda görev yapan şehidin Bingöl Özel Harekat Tabur Komutanlığı'nda görev yapan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş ağabeyi Halil ile babası Ali ve kardeşleri ayakta durmakta güçlük çekti. 

Bekar ve ailenin 5 çocuğundan biri olan Fırat Kalkanı Harekatı'nın 47'nci şehidi Osman Açıkgöz'ün cenazesi, öğle vakti kıldırılan cenaze namazının ardından helallik alındıktan sonra mahalle mezarlığında toprağa verildi.

DHA

Etiketler: osman açıkgöz, fırat kalkanı
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