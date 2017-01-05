Fırat Kalkanı şehitleri memleketlerine uğurlandı

Suriye'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü IŞİD'in havan mermisiyle düzenlediği saldırıda şehit olan astsubay kıdemli çavuşlar 24 yaşındaki Hamza Şimşek ve 28 yaşındaki Hüsnü Bilgiç'in cenazeleri, Gaziantep'te düzenlenen törenin ardından memleketlerine gönderildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan ve 135 gündür yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda, dün terör örgütü IŞİD militanlarının Türk birliğinin bulunduğu bölgeye attığı havan mermisinin infilak etmesi sonucu, astsubay kıdemli çavuşlar Hamza Şimşek ve Hüsnü Bilgiç şehit oldu. Şehit askerlerin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından cenaze araçlarıyla Gaziantep Havalimanı'na getirildi. Şehitler için burada düzenlenen uğurlama törenine, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, Emniyet Müdürü Erhan Gülveren ile askeri erkan ve protokol üyeleri katıldı. Şehitlerin Türk bayraklarına sarılı cenazeleri, askerlerin omuzlarında Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklara taşındı. Şehitlerden Hamza Şimşek Ankara'ya, Hüsnü Bilgiç ise Malatya'ya gönderildi. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 24 Ağustos'tan bu yana sürdürülen harekat kapsamında şehit olan askerlerin sayısı 45'e yükseldi. DHA

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