"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Fırat Kalkanı şehitlerini niye kurban verdik?

04 Nisan 2017, Salı
CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Fırat Kalkanı Operasyonunun aniden sonlandırılmasında birçok şüpheli ve karanlık noktanın bulunduğunu belirtti.

Bunların aydınlatılmasının Türk Milleti’nin tarihin en kritik kararını alacağı süreçte hayati bir değer taşıdığını vurgulayan Çıray “AKP hükümeti tarafından yetmişten fazla evladımızı şehit verdiğimiz bu operasyonun iki önemli amacı olduğu deklare edilmişti.

Türk Milletinin genel çıkarlarına uygun göründüğünü ve bu nedenle CHP’nin millî bir duruş sergileyerek harekâta destek verdiğini belirten Çıray, “Ancak Türk Milletinin haber alma hakkının baskı altında tutulduğu ve gerçeklerin karartıldığı bir vasatta yürütülen operasyonun gerek yönetim, gerekse mühimmat ve lojistik destek bakımından hiç de amaçlarına yakışır bir şekilde yapılmadığına dair ciddi duyumlar alıyorduk ancak orada savaşan evlâtlarımızın morallerine zarar vermemek için gündeme getirmiyorduk, ama operasyon sonrası bırakın ortadan kaldırılmalarını PYD/YPG’nin siyasi güç kazanmış olmaları sonucunda millet adına sorma hakkımız kullanıyoruz ve soruyoruz: Fırat Kalkanı şehitlerini niye kurban verdik?” diye devam etti. Çıray, bu harekata böyle apar topar son verilmesinin operasyonun sarayın kendi gizli gündemi ve niyetleriyle ilgili olduğuna ilişkin iddiaları adeta kan verdiğinin altını çizdi.

İstanbul – Yeni Asya 

Konuyla ilgili diğer haberler:

Okumak için tıklayınız:

Fırat Kalkanı tartışılıyor

Erdoğan'dan flaş açıklamalar: Yeni harekatların hazırlıklarını yapıyoruz

DHA

Etiketler: fırat kalkanı, operasyon
Okunma Sayısı: 1572
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    41. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bu paket hiçbir iyilik getirmiyor

    Almanya'dan dünya geneline önemli uyarı!

    Siyaset; adliyeye, camiye, kışlaya girerse...

    550 milletvekili ‘Hayır’ diyor

    Vuslat Doğan Sabancı: Müslüman kimliğimizi inkâr edemeyiz

    Nükleer savaş korkusu

    ''Türkiye güvenilmez''

    ‘Liderler Açık Oturumu’nu özlemişiz

    Terör saldırılarından sonra flaş karar

    Anket şirketleri şaşkın

    DP Genel Başkanı Uysal: ‘Hayır’ devletimize derinden bir nefes aldıracak

    Etyen Mahçupyan'dan dikkat çeken AKP eleştirisi

    İsraf etme, herkes doysun! 25 milyarlık meyve sebze çöpe gidiyor...

    "Başbakanlıktan niye istifa etti?"

    CHP'li Tanrıkulu'nun ''varlık fonu'' sorusuna cevap verdi

    Yine kilise önünde: Mısır'da bir patlama daha!

    Üstad Bediüzzaman: Onlarla kardeşiz; fakat siyaset noktasında değil!

    Sona yaklaşılıyor; ne zaman ibadete açılacak?

    Mısır'da kilisede patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

    ABD'nin BM Daimi Temsilcisinden flaş 'Esad' açıklaması

    En Çok Okunanlar

    Genel

    550 milletvekili ‘Hayır’ diyor
    Genel

    Almanya'dan dünya geneline önemli uyarı!
    Genel

    ''Türkiye güvenilmez''
    Genel

    Bu paket hiçbir iyilik getirmiyor
    Yeni Asya'dan Size

    Bir referandum broşürü daha
    Ahmet Hamdi AYDIN

    ‘Liderler Açık Oturumu’nu özlemişiz
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Bir de Bediüzzaman’ı dinleyin
    Ali FERŞADOĞLU

    İstibdat kimden gelirse gelsin kabul edilemez
    Genel

    Vuslat Doğan Sabancı: Müslüman kimliğimizi inkâr edemeyiz
    M. Latif SALİHOĞLU

    Mareşal’in gidişiyle dengeler değişti

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.