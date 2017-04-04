CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Fırat Kalkanı Operasyonunun aniden sonlandırılmasında birçok şüpheli ve karanlık noktanın bulunduğunu belirtti.

Bunların aydınlatılmasının Türk Milleti’nin tarihin en kritik kararını alacağı süreçte hayati bir değer taşıdığını vurgulayan Çıray “AKP hükümeti tarafından yetmişten fazla evladımızı şehit verdiğimiz bu operasyonun iki önemli amacı olduğu deklare edilmişti.

Türk Milletinin genel çıkarlarına uygun göründüğünü ve bu nedenle CHP’nin millî bir duruş sergileyerek harekâta destek verdiğini belirten Çıray, “Ancak Türk Milletinin haber alma hakkının baskı altında tutulduğu ve gerçeklerin karartıldığı bir vasatta yürütülen operasyonun gerek yönetim, gerekse mühimmat ve lojistik destek bakımından hiç de amaçlarına yakışır bir şekilde yapılmadığına dair ciddi duyumlar alıyorduk ancak orada savaşan evlâtlarımızın morallerine zarar vermemek için gündeme getirmiyorduk, ama operasyon sonrası bırakın ortadan kaldırılmalarını PYD/YPG’nin siyasi güç kazanmış olmaları sonucunda millet adına sorma hakkımız kullanıyoruz ve soruyoruz: Fırat Kalkanı şehitlerini niye kurban verdik?” diye devam etti. Çıray, bu harekata böyle apar topar son verilmesinin operasyonun sarayın kendi gizli gündemi ve niyetleriyle ilgili olduğuna ilişkin iddiaları adeta kan verdiğinin altını çizdi.

İstanbul – Yeni Asya

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