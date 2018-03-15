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16 MART 2018 CUMA - YIL: 49

"Firma hakkında soruşturma başlatılmıştır''

15 Mart 2018, Perşembe 22:15
İBB Üsküdar Şeyh Mustafa Devati Camii Haziresi'ndeki restorasyon çalışmalarını yapan firma hakkında soruşturma başlatılmıştır. Hazire alanındaki çalışmalar, kurul kararlarına uygun bir şekilde gerçekleştirilecektir." bilgisini verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Üsküdar Şeyh Mustafa Devati Camii Haziresi'ndeki restorasyon çalışmalarını yapan firma hakkında soruşturma başlatıldığını ve hazire alanındaki çalışmaların, kurul kararlarına uygun bir şekilde gerçekleştirileceğini bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Üsküdar Şeyh Mustafa Devati Camii Haziresi'nde yapılan restorasyon çalışmalarında eğik, yatmış ve yerde duran mezar taşlarının altındaki imitasyon beton kaidelerinin kaldırılmasında uygun olmayan yöntemlerin kullanıldığının görüldüğü belirtilerek, görüntülere yansıyan kırık taşların mezar taşlarının altındaki imitasyon beton parçaları olduğu kaydedildi.

Açıklamada, İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 28.12.2017'de onayladığı proje çerçevesinde, şahide (mezar) taşlarının mermer kaidelere yerleştirilmesi esnasında yüklenici firmanın gerekli hassasiyeti göstermemesine anında müdahale edildiği vurgulanarak, "Firma hakkında soruşturma başlatılmıştır. Hazire alanındaki çalışmalar, kurul kararlarına uygun bir şekilde gerçekleştirilecek ve sonlandırılacaktır. " ifadelerine yer verildi.

AA

Etiketler: ibb
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