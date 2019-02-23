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23 ŞUBAT 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Fuarın yıldızı

23 Şubat 2019, Cumartesi 17:11
Yarın sona erecek olan 13. Ankara Kitap fuarında yoğun ilgi gören Yeni Asya Neşriyat standı “fuarın yıldızı” oldu.

Bu yıl 13’üncüsü düzenlenen ve 300’ü aşkın yayınevi ile sivil toplum kuruluşunun katıldığı ATO Congresium’da Ankara Kitap Fuarı bugün sona eriyor. Fuarda Yeni Asya Neşriyatına yoğun ilgi gösterildi. Türkiye’nin ünlü yazarlarının imza ve söyleşi programlarının düzenleneceği ve 500 binin üzerinde ziyaretçiye ev sahipliği yapan fuar, hafta içi öğrenci, öğretmen ve engellilere ücretsiz yapıldı. 

KÖSMENE VE ÖZDEMİR KİTAPLARINI İMZALADI

Bugün yazarlarımız Süleyman Kösmene ve Ahmet Özdemir Yeni Asya standında kitaplarını imzalayarak okuyucularıyla buluştu. Kösmene bugünde okuyucularıyla buluşmaya devam edecek. İmza günleri ve seminer programlarının da olduğu ATO Ankara Kitap Fuar’ında yazarlarımızda kitaplarını imzaladı.

RİSALE-İ NUR’A BÜYÜK İLGİ

Başta Risale-i Nur Külliyatı olmak üzere dinî, siyasî, sosyal, kültürel, eğitim ve psikolojiye kadar pek çok sahada çocuk, gençlik ve aile üzerine çeşitli yayınlarıyla fuara katılan Yeni Asya Neşriyat standı büyük ilgi ile karşılandı. Özellikle de Risale-i Nurlar’ı okuyucuya en geniş kapsamda sunan Yeni Asya Neşriyat’ın standı büyük ilgi görüyor. Yeni Tanzim Risale-i Nur Külliyatı fuara özel fiyatlarla okuyucuya sunuldu.

FUAR BOYUNCA BİNLERCE DERGİ VE İLÂVEMİZ DAĞITILDI

Her yıl olduğu gibi bu yılda yüzbinlerce okuyucunun ziyaret ettiği fuarda, her gün yüzlerce ziyaretçiye dergilerimiz, kitap eklerimiz ve daha önce yayınlanan broşürlerimiz hediye edildi. 

 

Haber Merkezi

Etiketler: Ankara, kitap, fuar, Yeni Asya
Okunma Sayısı: 308
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