Gazete bayilerinde Yeni Asya rüzgârı

22 Şubat 2018, Perşembe
Dünden itibaren gazetemiz Türkiye genelindeki 24 bin YAYSAT bayiinde bulunuyor.
Böylece Yeni Asya’ya ulaşmanın kolaylaşması, okurlarımızca memnuniyetle karşılandı.
Gazetemizin reklamı dev ekranlarda
49. yıl coşkusu ekranlarda
Okunma Sayısı: 857
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.