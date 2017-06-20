Gazete ve gülden sonra mektup yasağı

112 gündür özgürlüğünden mahrum olan arkadaşımız Nur Ener Kılınç’a gönderilen mektuplar da cezaevi idaresi tarafından kabul edilmiyor.

Bir okurumuzun PTT kargoyla gönderdiği mektup için “Adreste tanınmıyor” kaydı geçildi. Nur’a daha önce de Yeni Asya’nın ve eşi Recep Kılınç tarafından iletilen gülün verilmesi engellenmişti *** Okumak için tıklayınız: Nur'a yine tahliye yok: ''Anneme söyleyin ağlamasın''

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