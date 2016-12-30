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31 ARALIK 2016 CUMARTESİ - YIL: 47

Gazeteci Ahmet Şık tutuklandı

30 Aralık 2016, Cuma 19:22
Sosyal medya paylaşımları ve Cumhuriyet gazetesindeki bazı yazılarında "Türkiye Cumhuriyeti'ni, yargı organlarını, askeri ve emniyet teşkilâtını alenen aşağılama" ve "terör örgütü propagandası yapma" suçlarını işlediği iddia edilen gazeteci Ahmet Şık tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Perşembe günü gözaltına alınan gazeteci Ahmet Şık'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şık'ın ifadesi, soruşturmayı yürüten savcı tarafından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan yerleşkesinde alındı. Soruşturmayı yürüten savcılık, Şık hakkında kuvvetli suç şüphesini gösteren olguların bulunması, hakkındaki suçlamalara ilişkin sorulan sorulara doğrudan ve ayrıntılı somut bir cevap vermediği, mevcut delil durumu ve soruşturmanın geldiği aşama itibarıyla PKK, DHKP-C ve FETÖ terör örgütlerinin propagandasını yaptığına dair delillerin bulunduğunu öne sürerek, ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçundan tutuklanması talebiyle Şık'ı hâkimliğe sevk etti.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen ve tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarılan gazeteci Şık, tutuklandı.

Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya paylaşımları ve Cumhuriyet gazetesindeki bazı yazılarda "Türkiye Cumhuriyeti'ni, yargı organlarını, askeri ve emniyet teşkilâtını alenen aşağılama" ve "terör örgütü propagandası yapma" suçlarını işlediği iddiasıyla gazeteci Şık'ı gözaltına almıştı.

Ahmet Şık, Mart 2011'de Ergenekon soruşturması kapsamında yürütülen Oda TV davası kapsamında da tutuklanmış ve yaklaşık bir yıl cezaevinde kalmıştı.

Şık, o dönem gözaltına alınmadan önce Gülen örgütünün devlette yapılanmasını anlatan bir kitap yazıyordu. Bu kitap daha sonra "000 KİTAP - Dokunan Yanar" adıyla yayınlandı.

Şık'ın ayrıca Ertuğrul Mavioğlu'yla birlikte yazdığı "Ergenekon'da Kim Kimdir?" ve "Kontrgerilla ve Ergenekon'u Anlama Kılavuzu" ile, "Pusu: Devletin Yeni Sahipleri", "Paralel Yürüdük Biz Bu Yollarda" adlı kitapları var.

AA

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  • cevdet

    31.12.2016 05:18:45

    Kime dokunan yanıyordu*

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