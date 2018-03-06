Gazeteci Akif Beki: Yargısız infaz mangalarının suratında patlıyor

Gazeteci Akif Beki, TSK’nın Afrin’e yönelik olarak başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı’nda şehit olan Abdullah Taha Koç’un babası Ahmet Koç’un cenaze töreninde verdiği fotoğrafı değerlendirdi. Beki, “O fotoğrafta bir yol bulup taşmış, yargısız infaz mangalarının suratında patlıyor işte” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde danışmanlık da yapan Karar yazarı Akif Beki, TSK’nın Afrin’e yönelik olarak başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı’nda şehit olan Abdullah Taha Koç’un babası Ahmet Koç’un cenaze töreninde verdiği fotoğrafı değerlendirdi. Beki, “Kimseye açamadığı bastırılmış duyguları, o fotoğrafta bir yol bulup taşmış, yargısız infaz mangalarının suratında patlıyor işte. ‘Alın da görün kim hainmiş, kim vatansever’ diyen sessiz bir ispat çığlığı o fotoğraf” dedi.

KHK’lı olduğu ortaya çıktı

Zeytin Dalı Harekâtı’nda şehit olan Abdullah Taha Koç’un babası Ahmet Koç’un, 2016 yılında kanun hükmünde kararnameyle (KHK) Konya Büyükşehir Belediyesi’nden ihraç edildiği ortaya çıkmıştı. Beki’nin “Şehit babası bize ne anlatıyor bu görselde?” başlığıyla (6 Mart 2018) yayımlanan yazısı şöyle: Dört askerin taşıdığı bayrağa sarılı bir tabutun önünde gururla dikilmiş, kabaran göğsünden kalbi her an fırlayacakmış gibi görünen, kabına sığmadığı her halinden belli bir şehit babası... O fotoğraf karesine, ilkin bir arkadaşım dikkatimi çekti. Daha ilk görüşte ‘fazla’ gelen bir duygusu vardı, hak vermiştim.

‘Beden diliyle bize bir şeyler demeye çalışıyor gibiydi’

Elleriyle arkaya doğru uzanıp tabutun iki ucundan tutmuş, şehit evladının naşını omuzluyordu. Ama şehit babası olmanın gururundan ‘fazla’sını anlatmak istiyordu sanki duruşu. Beden diliyle bize bir şeyler demeye çalışıyor gibiydi. Söze dökemediği, dilin ifadede aciz kaldığı, kadrajın almadığı, fakat açılacak kimse de bulunamayan bir şeyler. İçinde daha fazla bastıramadığı, bir sel taşkını gibi o görselde kendini dışavuran isyanın ne olduğu, neye olduğu ortaya çıktı. Artık sır değil, meğer Afrin Keltepe şehitlerimizden Abdullah Taha’nın babası Ahmet Koç, KHK ile işten atılanlardanmış. 2016’da Konya Büyükşehir Belediyesi’nden ihraç edilmiş. Bir daha da iade edilmemiş göreve. Anlam veremediğimiz, ne olduğunu çözemediğimiz gizemi buymuş meğer fotoğrafın. Bize gizli söylemek istediği ama yaşattığı karmaşık duygularla tokat gibi çarparak gözümüze soktuğu, kulağımızda çınlattığı gerçek buymuş. Gizemi artık faş oldu, mevzuyu biliyoruz. KHK ile ihraç sonrası, işini kaybetmekle kalmayıp hayatı allak bullak olmuş bir şehit babası var karşımızda.