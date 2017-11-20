Gazeteci Ali Tarakçı'ya silahlı saldırı

İstanbul Esenyurt'ta silahlı saldırıya uğrayan gazeteci Ali Tarakçı yaralandı.

Edinilen bilgiye göre aracıyla ilerleyen Ali Tarakçı ile bir sürücü arasında trafikte tartışma çıktı. Aracından inen sürücü Tarakçı'yı bacağından vurdu. Saldırıda bulunan kişi kaçarken yaralanan Tarakçı yakındaki bir özel hastaneye kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor. DHA

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