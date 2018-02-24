"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 MART 2018 CUMA - YIL: 49

Gazeteci Mahalli: Ankara, Suriye ile anlaşırsa bölgeye barış gelir

24 Şubat 2018, Cumartesi
Gazeteci Hüsnü Mahalli, Ankara’nın istemesi ve Suriye yönetimiyle anlaşması halinde bölgeye barışın hemen hâkim olacağını belirtti. Mahalli, “Türkiye’yle Suriye anlaşırsa, Irak da dahil olacak ve ‘Gelin şu Amerikalıları kovalım’ diyecek” görüşünü savundu.

Gazeteci Hüsnü Mahalli, Ankara’nın istemesi ve Suriye yönetimiyle anlaşması halinde bölgeye barışın hemen hâkim olacağını belirtti. Mahalli, “Türkiye’yle Suriye anlaşırsa, Irak da dahil olacak ve ‘Gelin şu Amerikalıları kovalım’ diyecek” görüşünü savundu. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye’de YPG’nin kontrolündeki Afrin kentine düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı’nın başlamasından bu yana 34 gün geçti. 34 günlük süreçte, en sıcak gelişmelerden biri, Suriye Arap Cumhuriyeti yönetiminin YPG’yle anlaşarak Afrin’e giriş yapacağı iddialarının konuşulmasının hemen ardından, Suriye ordusuyla birlikte hareket eden güçlerin, Afrin’e giriş yapması oldu. Suriye’yi yakından takip eden ve ülkedeki dinamikleri en iyi bilen isimlerden biri olan gazeteci Hüsnü Mahalli, RS FM’de yayınlanan programda, Afrin’e düzenlenen harekattaki son gelişmeleri değerlendirdi. Mahalli, Türkiye’nin Suriye yönetiminin Afrin ve Menbiç sorununu çözmesi halinde, iki ülkenin Irak’la birlikte Fırat’ın doğusuna da geçiş yapabileceğini savundu.

Bu çözüm Türkiye’yi rahatlatır

Mahalli, üç ülkenin birlikte hareket etmesi sonucunda ne olacağını şöyle anlattı: “Türkiye, Suriye ve Irak birlikte hareket ettiği zaman, oradaki üç bin, beş bin tane Amerikan askeri bir şey yapamaz.” Türkiye’nin 911 kilometrelik Suriye sınırının yaklaşık 600 kilometrelik bölümünün PYD ile birlikte ABD’nin kontrolünde olduğunu hatırlatan Mahalli, “Türkiye eğer Şam yönetimiyle anlaşırsa, PYD ve ABD’nin kontrol ettiği alanlardaki aşiretlerin kendilerine güveni gelecek. O  aşiretler, PYD/PKK’ya karşı ayaklanır, Amerikan varlığına karşı ayaklanır, sorun 1 ayda çözülür ve Türkiye müthiş rahatlar” diyerek, sorunun çözümünün Türkiye ile Suriye’nin anlaşmasında saklı olduğunu ifade etti. Mahalli’ye göre, Suriye iç savaşının bitmesinin ve bölgeye barışın hâkim olmasının formülü şöyle: “Eğer Türkiye devleti, siyasi iradesiyle, güvenlik güçleriyle, Suriye devletiyle birlikte ‘Ben bu işi çözeceğim’ dediği anda, Irak da dahil olacak ve ‘Gelin şu Amerikalıları kovalım’ diyecek. Böylece, Amerikalılar yenilecek ve oradan kovulacak. Ankara isterse, bu bölgede barış hemen olur.”

 

Etiketler: hüsnü mahalli
Okunma Sayısı: 1376
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Afrin'den acı haber: 8 askerimiz şehit oldu; 13 askerimiz yaralandı

    Demirel'e verilen brifing

    Post 28 Şubat’ı yaşıyoruz

    Darbeler Türkiye'yi dünyadan kopardı

    Arakan’da yapılan soykırımdır

    Şimdi de 'nükleer füze' gerilimi

    Sadece 2 kişi ayrılabildi...

    Dört gol, üç kırmızı kart: Gergin kupa derbisinde beraberlik

    Güleçyüz: Aşağılık sözlerini aynen kendisine ve gazetesine iade ediyoruz

    39 asker tutuklandı

    Durum daha da kötüleşti: "Doğu Guta'ya tek bir konvoy dahi gönderemedik"

    'AB üyeliğine hazır değiller'

    Deniz Kuvvetleri Komutanının koruması tutuklandı

    Zeytin Dalı Harekatı'nda son durum?

    Tüm uğraşlara rağmen yıkılamadı

    Abbas'tan "iki devletli çözüm'' açıklaması

    Türkiye ile imzalanan protokolleri feshetti

    Forbes "En Zengin 100 Türk" listesini açıkladı

    HSK bir yargı organı mı?

    Rusya Suriye'de 200 yeni silah denemiş

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Çamur atanlar
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    28 Şubat yapamadı, AKP’ye yaptırılıyor
    Genel

    Afrin'den acı haber: 8 askerimiz şehit oldu; 13 askerimiz yaralandı
    Genel

    Demirel'e verilen brifing
    Genel

    Post 28 Şubat’ı yaşıyoruz
    Armağan Bahtiyar

    İnsanlık ağır yaralı... (Bir şeyler yapmalıyız.)
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Samsun’dan Nur’a plâket
    Orhan GÜLER

    “Yeni nesil”i kıskandık; biz de “toplantı” isteriz!
    Genel

    Darbeler Türkiye'yi dünyadan kopardı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.