Gazeteci Mahalli: Ankara, Suriye ile anlaşırsa bölgeye barış gelir

Gazeteci Hüsnü Mahalli, Ankara’nın istemesi ve Suriye yönetimiyle anlaşması halinde bölgeye barışın hemen hâkim olacağını belirtti. Mahalli, “Türkiye’yle Suriye anlaşırsa, Irak da dahil olacak ve ‘Gelin şu Amerikalıları kovalım’ diyecek” görüşünü savundu.

Gazeteci Hüsnü Mahalli, Ankara’nın istemesi ve Suriye yönetimiyle anlaşması halinde bölgeye barışın hemen hâkim olacağını belirtti. Mahalli, “Türkiye’yle Suriye anlaşırsa, Irak da dahil olacak ve ‘Gelin şu Amerikalıları kovalım’ diyecek” görüşünü savundu. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye’de YPG’nin kontrolündeki Afrin kentine düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı’nın başlamasından bu yana 34 gün geçti. 34 günlük süreçte, en sıcak gelişmelerden biri, Suriye Arap Cumhuriyeti yönetiminin YPG’yle anlaşarak Afrin’e giriş yapacağı iddialarının konuşulmasının hemen ardından, Suriye ordusuyla birlikte hareket eden güçlerin, Afrin’e giriş yapması oldu. Suriye’yi yakından takip eden ve ülkedeki dinamikleri en iyi bilen isimlerden biri olan gazeteci Hüsnü Mahalli, RS FM’de yayınlanan programda, Afrin’e düzenlenen harekattaki son gelişmeleri değerlendirdi. Mahalli, Türkiye’nin Suriye yönetiminin Afrin ve Menbiç sorununu çözmesi halinde, iki ülkenin Irak’la birlikte Fırat’ın doğusuna da geçiş yapabileceğini savundu.

Bu çözüm Türkiye’yi rahatlatır

Mahalli, üç ülkenin birlikte hareket etmesi sonucunda ne olacağını şöyle anlattı: “Türkiye, Suriye ve Irak birlikte hareket ettiği zaman, oradaki üç bin, beş bin tane Amerikan askeri bir şey yapamaz.” Türkiye’nin 911 kilometrelik Suriye sınırının yaklaşık 600 kilometrelik bölümünün PYD ile birlikte ABD’nin kontrolünde olduğunu hatırlatan Mahalli, “Türkiye eğer Şam yönetimiyle anlaşırsa, PYD ve ABD’nin kontrol ettiği alanlardaki aşiretlerin kendilerine güveni gelecek. O aşiretler, PYD/PKK’ya karşı ayaklanır, Amerikan varlığına karşı ayaklanır, sorun 1 ayda çözülür ve Türkiye müthiş rahatlar” diyerek, sorunun çözümünün Türkiye ile Suriye’nin anlaşmasında saklı olduğunu ifade etti. Mahalli’ye göre, Suriye iç savaşının bitmesinin ve bölgeye barışın hâkim olmasının formülü şöyle: “Eğer Türkiye devleti, siyasi iradesiyle, güvenlik güçleriyle, Suriye devletiyle birlikte ‘Ben bu işi çözeceğim’ dediği anda, Irak da dahil olacak ve ‘Gelin şu Amerikalıları kovalım’ diyecek. Böylece, Amerikalılar yenilecek ve oradan kovulacak. Ankara isterse, bu bölgede barış hemen olur.”