Gazeteciler niye hapiste?

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu canlı yayında gündeme ilişkin soruları cevapladı. Kılıçdaroğlu, “Gazeteciler hapiste. Neyle suçlandıkları bilinmiyor. iddianameleri hÂLÂ yok. Buna sahip çıkan yok” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu CNN TÜRK’te ‘Ne Oluyor?’ programında gazetecilerin sorularını cevapladı. Kılıçdaroğlu ‘nun açıklamalarından satırbaşları şöyle: “Şu ana kadar yapılan anketlerde İnce’nin oy oranı 29-30-32 düzeyinde. Muharrem Bey’i 2. turda cumhurbaşkanı yapacağımıza inanıyorum. Bu ülkede 80 milyonun cumhurbaşkanı olacağım diyen kişinin cumhurbaşkanı olması lâzım. Cumhurbaşkanının her yurttaşa eşit düzeyde bakması lazım. Baştan beri Muharrem Bey bunu söylüyor. Herkese eşit mesafede, kimseyi ötekileştirmeden cumhurbaşkanlığı yapacağım diyor.

Sivil ölüme mahkûm edilen binlerce kişi var

Sayın İnce miting meydanlarında da söyledi. Seçildikten sonra ilk yapacağı iş MGK’yı toplayıp OHAL’i kaldırmaktır. Bu en azından yargıya erişim hakkını yurttaşlara verecektir. Örneğin İbrahim Kabaoğlu. Sivil ölüme mahkûm edilen binlerce kişi var. Ben ülkeme demokrasiyi getireceğim diyor İnce. Birinci sınıf demokrasi, ama bu. Çağdaş bir ülkede nasıl oluyorsa bizde de o olacak. MB ve para politikalılarının bağımsızlığını sağlayacak. Erdoğan’ın bir özelliği var içeride dışarıda farklı konuşuyor. Kendi anlatamadılar dışarda Bakanlarını yolluyor. Türkiye’de ekonomiyi Erdoğan değil dış güçlerdeki faiz lobisi. Dış güçler demiyorki “Gel zorla benden para al” diye. Enflasyon kaça çıktı buyurun: Yeni rakamlar açıklandı.

Bir adaletsizlik dalgası almış gidiyor

33 er 7 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı. Bunların ne günahı var. Sen cezayı ona emir veren komutana vereceksin. Bir adaletsizlik dalgası almış gidiyor. Bahçeli hala mafyayı dışarı çıkarmaya bakıyor. Muharrem Bey seçildiğinde biz adaleti sağlayacağız. “Benim önümde hiçbir hâkim önünü iliklemeyecek” diyor. Bundan daha güzel adalete inanç var mı? Kendi dedi “Ben kimseyi çay toplamaya götürmeyeceğim” diye.”

İlkesiz bir ittifak

Cumhur İttifakı’nda bir parçalanma var zaten. Bahçeli af diye ısrar ediyor, diğer taraf gündemimizde böyle bir şey yok diyor. İlkesiz bir ittiafak olduğu için bu normal tabii. Bahçeli af konusunda ısrarcı ama Erdoğan’dan ses çıkmıyor. Niye çıkmıyor? Biz af konusuna karşıyız. Çocuk tecavüzcüsü ya da mafyacı neden dışarı çıksın? Bir yeraltı dünyası lideri ve siyasi parti lideri nasıl yan yana gelebilir? Ben bunu göremiyorum da okuyamıyorum da. Sayın Bahçeli Balyoz ve Ergenekon davasında apoletleri sökülen genelkurmay başkanı hakkında ne söyledi? Bu yargılamanın tekrar yapılması gerektiğini söylüyor demek ki hükümete neden baskı kurmuyor. Neden ilkelerini ortaya koyamıyorlar? Gazeteciler hapiste. Neyle suçlandıkları bilinmiyor., iddianameleri hala yok. Buna sahip çıkan yok. Koysana kardeşim bunu Cumhur İttifakı’na. Neden koyamıyorsun?