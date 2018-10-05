Gazetecilere müebbet hapis cezası alarm verici

Avrupa Konseyi, İstinaf mahkemesinin Ahmet ve Mehmet Altan ile Nazlı Ilıcak’a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onamasına tepki gösterdi.

Avrupa Konseyi Sözcüsü Daniel Holtgen, gazetecilere verilen müebbet hapis cezasının onanmasını “alarm verici” olarak niteledi. Holtfen, “Gazetecilerin, ne tür eleştiri getirilerse getirsinler ifade ve düşünce özgürlükleriyle ilgili haklarını kullanmalarından dolayı mahkum olmaları alarm verici” ifadesini kullandı. Euronews’in haberine göre, Avrupa Konseyi sözcüsü, söz konusu mahkûmiyet kararlarına yapılacak itirazların ardından temyiz mahkemesinde görülecek dâvâlarda suçlamalara ilişkin delillerin şeffaf bir şekilde ortaya konulmasını beklediklerini belirtti ve buna büyük önem verdiklerini ifade etti.

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