Gazetecileri serbest bırakın

Avrupa Konseyi, Türkiye hükümetine, ‘Terör eylemlerine faal olarak katılmakla suçlanan tüm gazetecilerin serbest bırakılması’ çağrısı yaptı.

Avrupa insan hakları kuruluşu Avrupa Konseyi, başta Türkiye ve Rusya olmak üzere bölge genelinde gazetecilere yönelik şiddet olaylarındaki artıştan kaygı duyduğunu bildirdi.

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nin (AKPM) Salı günü Strasbourg’da yaptığı toplantıda kabul edilen kararda, Ocak 2015’ten bu yana üye devletlerde 16 gazetecinin yaşamını yitirdiğine dikkat çekilerek, “Avrupa’da basın özgürlüğüne yönelik ciddi tehdit oluşturan çok sayıdaki vaka” kınandı.

KHK’ları gözden geçirin

AKPM, “Türkiye’de basın ve gazetecilerin içinde bulunduğu dramatik durumdan dolayı” özellikle endişe duyduğunu belirtti. Kararda, Türkiye hükümetine “terör eylemlerine faal olarak katılmakla suçlanan tüm gazetecilerin serbest bırakılması” ve medya kuruluşlarının kapatılması ve yazar ile basın mensuplarının tutuklanmasına olanak tanıyan “olağanüstü hal döneminde çıkartılan kanun hükmünde kararnamelerin gözden geçirilmesi” çağrısı yapıldı.

Rusya’da da durum endişe verici

AKPM, Türkiye’nin yanı sıra Rusya, Rusya tarafından ilhak edilen Kırım ve Ukrayna’nın doğusundaki durumun da endişe verici olduğunu belirtti. BBC’nin haberine göre, Avrupa Konseyi, kıta genelinde insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü gibi ilkeleri savunmak amacıyla hükümetler arası bir kuruluş olarak 1949 yılında kuruldu. Türkiye de Avrupa Konseyi’nin üyeleri arasında yer alıyor.

Dünyanın en büyük gazeteci hapishanesi

Uluslararası örgütler Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) ve Gazetecileri Koruma Komitesi’ne (CPJ) göre, 2016’da Türkiye, dünyada basına en fazla baskının yapıldığı ülke oldu. RSF’nin Türkiye’deki temsilcisi Erol Önderoğlu’nun ifadesiyle, “Türkiye iki yıl sonra bir kez daha dünyanın en büyük gazeteci hapishanesi.” Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC) rakamlarına göre, halihazırda 148 gazeteci hapiste. Yargı önündeki gazeteci sayısını kestirmek ise neredeyse imkansız. Yüzlerce gazeteci, casusluktan terör örgütlerine üye olmak ya da yardım etmeye, devlete ve liderlerine hakarete kadar varan pek çok suçlamayla yargılanıyor.