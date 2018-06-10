Gazetecilerin durumu ‘şoke edici’

Uluslararası Basın Enstitüsü öncülüğündeki basın kuruluşları Türkiye’de bağımsız gazetelere destek olmak için kampanya başlattı.

Enstitü Direktörü Trifoni, “Bağımsız gazetecilik hayatta kalma mücadelesi veriyor” diyor. Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI) dünya genelinde basın özgürlüğünün güçlendirilmesi için mücadele eden dünyanın en eski kuruluşlardan birisi. Basın Ensütitüsü, Pan-Avrupa Gazeteci Organizasyonu, Avrupa Basın ve Medya Özgürlüğü Merkezi(ECPMF) Uluslararası Yazarlar Birliği (PEN) ve PEN Almanya’nın desteğiyle Türkiye’de bağımsız basına destek için “Abone oluyorum” (I Subscribe) kampanyası başlattı. Türkiye’de basın özgürlüğü konusunda hiç de iyimser olmadığını vurgulayan IPI Direktörü Barbara Trifoni, “Türkiye’de bağımsız gazetecilik hayatta kalma mücadelesi veriyor” diyerek Türkiye’de bağımsız gazeteler için neden abonelik kampanyası başlattıklarını özetledi.

AP milletvekili Harms da destek veriyor

Uluslararası Basın Enstitüsü’nün öncülüğünde başlatılan abonelik kampanyasında amaç Türkiye’de az sayıda bağımsız gazeteye dünya genelinde abone olunmasını sağlayarak bu gazetelere destek sunmak. Kampanyaya Avrupa Parlamentosu milletvekili Rebecca Harms da destek veriyor. Avrupa Parlamentosu’nun Yeşiller partili milletvekili Rebecca Harms, DW’ye yaptığı açıklamada Türkiye’de gazeteciler ve medya sektörü çalışanlarının durumunun “şoke edici” olduğunu söyledi. Harms, “Birçok kişi uzun yıllar ya da ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Birçok gazeteci yurtdışına gitti ancak orada da korku içinde yaşıyorlar. Türkiye’deki gazeteciler bana sürekli olarak askeri rejim dönemlerinde bile bu kadar sertlik görmediklerini anlatıyorlar” dedi.