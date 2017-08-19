Gazetecilik seminerleri için geri sayım başladı: Son başvuru tarihi 21 Ağustos

Yeni Asya’nın bu yıl dördüncüsünü düzenlediği “Gazetecilik Seminerleri” Eylül ayında başlıyor. Erkekler için 11-14 Eylül, bayanlar için 18-21 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek seminerlere başvurular ise 21 Ağustos’ta sona eriyor.

Yeni Asya’nın bu yıl dördüncüsünü düzenlediği “Gazetecilik Seminerleri” Eylül ayında başlıyor. Erkekler için 11-14 Eylül, bayanlar için 18-21 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek seminerlere başvurular ise 21 Ağustos’ta sona eriyor. İlkinin 2015 Mayıs’ında, ikincisinin ise Eylül ayında düzenlendiği “Gazetecilik Seminerleri”nin üçüncüsü 2016 Mayıs ayında yapılmıştı. Dördüncüsü gerçekleştirilecek seminerlerin takvimi hanımlar ve erkekler için ayrı ayrı planlandı. Seminerlerin erkek katılımcılar için 11 Eylül Pazartesi günü başlaması ve 14 Eylül Perşembe günü sona ermesi planlanırken, bayanlar için 18-21 Eylül tarihleri arasında yapılması planlandı. Gazetecilik eğitim programlarına katılan gazeteci adayları haber toplama, röportaj teknikleri, internet gazeteciliği gibi konular ile gazetecilik ve neşriyat dersleri görecek. Tamamen ücretsiz olan seminer programının sonunda katılımcılara sertifika verilecek.

Tüm katılımcılara sertifika verilecek

Bütün katılımcılara sertifika verilecek programda, “Bediüzzaman ve Neşriyat”, “Haber toplama Yazma ve Muhabirlik”, “Haber Fotoğrafçılığı”, “Araştırma Teknikleri”, “Yayın Esasları”, “Editörlük”, “İnternet Haberciliği”, “Radyo - TV Yayıncılığı”, “Mülâkat Teknikleri”, “Karikatür” ve “Yeni Asya’nın serencamı” olmak üzere çeşitli başlıklarda konular işlenecek.

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Gazetecilik seminerleri için gençleri bekliyoruz