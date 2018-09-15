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15 EYLÜL 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Gazeteler kapanıyor

15 Eylül 2018, Cumartesi 00:28
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray, “Yerel gazeteler kÂğıt krizine direnemiyor. Gazeteler basılamıyor, işten çıkarmalar arttı. Hükümet acil olarak duruma el koymalı” dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Dr. Aytun Çıray, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen’i ziyaret etti. Çıray ziyaret sırasında Döviz kurundaki artış ile  zirve yapan kâğıt krizinin yerel basın üzerindeki ağır baskısını değerlendirdi. Çıray; “Yerel gazeteler kâğıt krizine direnemiyor. Gazeteler basılamıyor, işten çıkarmalar arttı. Hükümet acil olarak duruma el koymalı” dedi. Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dikmen görüşmede basının sorunlarından söz ederek, “Türkiye’nin pek çok ilinde önce hafta sonu yayınlanmama kararı alan, ardında da birer birer kapanma haberleriyle kâğıt krizinin etkilerinin en ağır şekilde yaşandığını” anlattı.

Anadolu’nun susturulması demektir 

Hükümete sesini duyuramayan basın temsilcileriyle bir araya gelen İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Dr. Aytun Çıray, “AKP zihniyetinin ‘babalar gibi’ sattığı SEKA’nın yokluğu etkisini çok ağır şekilde hissettirdi. Beceriksiz ve öngörüsüz ekonomi yönetimi, Damat’a teslim edilen hazine ekonomik krizin etkilerinin de ezici boyutta hissedilmesine sebep oluyor. Dolardaki önlenemez yükselişle birlikte ithal edilen kâğıt fiyatları tavan yapmış durumda. Halkın önemli bir kısmı şimdilik tuvalet kağıdı fiyatlarındaki artışla Türkiye’deki kâğıt krizinden haberdar olsa da Mart ayından beridir Türk yayıncıları büyük bir darboğazın pençesinde yaşam savaşı veriyor ve yerel basından imdat çığlığı yükseliyor” dedi. Kâğıt krizinin en ağır faturasını yerel basının ödediğine dikkat çeken Çıray, “Eğer bir an önce önlem alınmaz ve yerel gazetelere gereken kâğıt desteği sağlanmazsa Anadolu’nun her yerinden kapanan köklü yerel gazete haberleri duyacak, işten çıkarılan binlerce eğitimli genç yerel gazetecilerin istihdam sorunuyla karşı karşıya kalacağız. Yerel gazetelerin kapanması, Anadolu’nun susturulması demektir” şeklinde konuştu. 

Haber: Recep Kılınç - İstanbul 

Etiketler: gazete, kağıt, kriz, zam, aytun çıray
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