Gazeteler ötekileştiriliyor

Gazetelerin ötekileştirildiğini ve akademisyenlerin üniversitelerden atılıp pasaportlarına el konulduğunu söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Yerelde demokrasiyi inşa ederek Türkiye’de bunu kökleştireceğiz” dedi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından TİM Show Center’da düzenlenen Sokaktan İstanbul’a Mahalle Toplantısı’nda Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin içinde bulunduğu şartlar nedeniyle herkesin oturup yeniden düşünmek zorunda olduğunu anlattı. ‘Bu suça ortak olmayacağız’ bildirisine imza atan akademisyenlerin üniversitelerden atılıp pasaportlarına el konulduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, gazetelerin ötekileştirildiğini ifade etti. Otoriteye karşı düşüncesini açıklayan bir kişilerin ihbarla gözaltına alınıp tutuklandığını ifade eden Kılıçdaroğlu, hazırlanmayan iddianameler dolayısıyla yüzlerce kişinin hapiste tutulduğunu söyledi.

Eleştirilere tahammül yok

Cemal Kaşıkçı cinayetine de değinen Kılıçdaroğlu, “Bir ülke düşünün o ülkede konsoloslukta bir cinayet işleniyor. Cinayeti işleyenlerin ses kayıtları yetkililerin elinde olduğu halde, o caniler ellerini kollarını sallayarak ülkeyi terk ediyorlar. Ülkenin ana muhalefet partisi liderinin yaptığı haklı eleştirilere bile tahammül elemiyor. Şunu açıklıkla, hepinizin önünde, yol arkadaşlarımın önünde seslendirmekten onur ve gurur duyuyorum; Onların feriştahı gelse bile yolumuzdan döndüremeyecekler” şeklinde konuştu.

İş dünyası korkudan eleştiri yapamıyor

Kılıçdaroğlu, “Bir ülke düşünün güçler ayrılığı ilkesi yok. Bir ülke düşünün özel ve kamu dahi olmak üzere medyanın neredeyse yüzde 90’ı sadece bir kişinin kontrolünde. Medyanın büyük kısmı muhalefet partilerine ekranlarını ve sayfalarını kapatmış durumda. Dolayısıyla ülkenin sorunlarıyla ilgili bir kişinin beklentileri üzerine yayın yapan bir medya gerçeğiyle karşı karşıyayız.

Bir ülke düşünün kamuda istihdamın ve yükselmenin ölçüsü olarak liyakat yani bilgi, birikim ve deneyim değil, otorite, sadakat, yandaşlık ve rantiyecilik esas alınıyor. Bilgisi, deneyimi olan bir kişinin yükselme şansı yok. Bir ülke düşünün yolsuzluk yapanlar devlet katında sürekli yükseliyor, yapmayanlar ise beceriksiz ve hor görülüyor. Bir ülke düşünün yaşanan en ağır ekonomik krize rağmen iş dünyası korkudan eleştiri yapamıyor. Bir ülke düşünün, o ülkenin üst yargı organı başkanı bile kendi ülkesinde yargıya olan güvenin yüzde 30’lara düştüğünü söylüyor” ifadelerini kullandı.