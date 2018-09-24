Gazetelerde işten çıkarmalar artabilir

Basın İlan Kurumu, kâğıt krizinden etkilenen gazetelerin ilan tarifesinden kesinti yapmadan sayfa sayısını azaltmasının önünü açtı ve zorunlu muhabir çalıştırma sayılarını azalttı.

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Eskişehir’deki yerel gazete yöneticileri krizin boyutunu gözler önüne sererken, dövizdeki artış nedeniyle yaşanan kâğıt krizinden olumsuz etkilenen bazı gazeteler sayfa sayısını düşürürken bazı gazeteler baskılarına ara verdi. Kriz nedeniyle işlerini kaybetme tehlikesi yaşayan gazetecilere bir kötü haber de geçtiğimiz hafta Basın İlan Kurumu(BİK)’ndan geldi. “Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliği”nde değişiklik yapan BİK, yaygın gazetelerde çalıştırılması zorunlu muhabir sayısını yediden altıya, yerel gazetelerde ise dört olan zorunlu muhabir sayısını üçe düşürdü. Gazete Duvar’dan Serkan Alan’ın haberine göre, Türkiye Gazeteciler Sendikası Eskişehir Temsilcisi Gazeteci Ali Baş, Eskişehir’deki gazete sahiplerinin ortak karar alma aşamasında olduğunu belirterek 16 sayfa olan sayfa sayısının 12’ye düşürüleceğini aktardı.

BİK’in düzenlemesi işten çıkarmaya teşvik gibi

Ali Baş, Eskişehir’deki gazete sahiplerinin sayfa sayılarının 12’ye düşürülmesiyle ilgili ortak karar alma aşamasında olduğunu söyledi.

Sayfa azaltılmasında her gazeteden bir muhabir ve grafikerin işten çıkarılma ihtimalinin olduğunu belirten Baş, şunları söyledi; “Şu an patronlara dolarını getir, kâğıdını al diyorlar. Bu durumda gazeteler bazı tedbirler alınmaya itildi. Basın İlan Kurumu’nun kadro sayılarını düşürmesi de katkıdan ziyade patronların çalışanları işten çıkarmalarını teşvik etmeye yaradı. Şimdilik Eskişehir’de işten çıkarma yok ama ayrılanların yerine asla kimse alınmıyor. Bu süreçte gözler muhabirin üzerinde olur ve patronlar tasarruf etmeye çalışır. Zaten yerel gazeteler en az kadroyla çalışıyor. Bir süre sonra çıkmış olmak için çıkan, resmi ilan parasını alabilmek için çıkan gazetelerin sayısı artacak.”