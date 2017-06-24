Gazetemizin cezaevlerine girişinin kanuna aykırı bir şekilde keyfi olarak engellenmesine karşı, sosyal medyada bir araya gelen okurlarımız, “Gazetemi Engelleme” etiketiyle bu keyfi yasağı protesto etti.

Yüzlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen faaliyet kısa sürede Türkiye gündemine girdi. Birbirinden değerli mesajları için okurlarımıza çok teşekkür ederiz...

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