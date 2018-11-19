Gazetemizde Mevlid-i Şerif vesilesiyle nurlu buluşma

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in -Aleyhissalatu Vesselam- dünyaya teşrifi vesilesiyle manevi anlamı ve derecesi değerlendikçe değerlenen bu mübarek gece tüm dünyada ve tüm yurtta idrak edildi.
Hoş geldin Yâ Resûlallah... Mevlid-i Şerif dualarla idrak ediliyor...
Bu nurlu toplanmalardan birtanesi de Yeni Asya Gazetesi Güneşli Tesislerinde gerçekleşti.
Kur'an-ı Hakim'in hakikatli ve nurlu bir tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin yapıldığı; tebrikleşme, musafaha, dua ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle manevi atmosferin ve uhuvvetin kalben ve ruhen hissedildiği Mevlid-i Şerif Gecesi Programının verdiği huzur ve sukunet, Yeni Asya Gazetesi Güneşli tesislerinde de hissedildi.
Risale-i Nur'dan, Efendimiz Hazreti Muhammed Aleyhissalatu Vesselam ile ilgili olarak; dünyaya teşrifleri, risalet vazifesi, Sünnet-i Seniyye'si, nübüvvet hakikati, şahsiyet-i maneviyesi ve dünyaya teşrifi anında meydana gelen mucizelerin yer aldığı bahislerin okunduğu ve istifadeye medar olan Mevlid Kandili özel programı büyük istifadelere medar oldu.
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Bediüzzaman, Mevlid-i Nebevi hakkında ne diyor?
Levlake levlak hadisi üzerine
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Hoş geldin yâ Resûlallah!
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Haber Merkezi