Gazetemizde Mevlid-i Şerif vesilesiyle nurlu buluşma

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in -Aleyhissalatu Vesselam- dünyaya teşrifi vesilesiyle manevi anlamı ve derecesi değerlendikçe değerlenen bu mübarek gece tüm dünyada ve tüm yurtta idrak edildi.

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