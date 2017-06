Gazi polise ayıp üstüne ayıp

Bomba imha ederken yüzde 98 engelli hale gelen polis Bilal Konakci evinde elektronik kelepçeyle yaşamak zorunda bırakılmışken, bu defa da hayatını devam ettirebilmesi için yardımına muhtaç olduğu eşi ev hanımı Özlem Konakci gözaltına alındı.

Yaşananları Yeniçağ Gazetesi’ndeki köşesinde kaleme alan Ahmet Takan’ın dünkü yazısının bir bölümü şöyle; “Damatlar denetimli serbestlikle, kayınbabalarının dizinin dibinde.. FETÖ’nün siyasî ayağı yokmuş... Buhar oldular gökyüzüne karıştılar büyük bir ihtimalle. Bu kadar malı mülkü de Millî Piyango’dan çıkan, at yarışlarından kazandıkları paralarla yapmışlardı her halde!.. İfade özgürlüğü için mücadele eden Enis Berberoğlu ve bir zamanlar uğruna gözyaşı dökenlerin cirit attığı ortamda FETÖ’ye dümdüz gidenler kodeste. Gencecik lise bebeleri can vermesin diye teröristlerin bomba paketini imha ederken, yüzde 98 engelli kalan Bilal Konakci FETÖ’cülükten ev hapsinde. Yetmedi... Onu sırtında taşıyan hayat arkadaşı ev hanımı Özlem hanım da FETÖ’cü oldu. Evde gazi eşini yedirip içirirken, sırtında tuvalete götürürken hangi terörist faaliyetlere katılabildiyse!..Bu ne yaman çelişki annem...Kemal Bey, elinde “adalet” dövizi ile yollara düştü...İnşallah, saklandığı yerden bulur da çıkarır!..