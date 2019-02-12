Gaziantep'te doğal gaz patlaması: 5 yaralı

Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde rögar ile bir binada meydana gelen doğal gaz patlamasında, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde Şeyhmus Karakuş'un kullandığı 27 H 0407 plakalı özel halk otobüsü, İstiklal Mahallesi Şehit Adnan Şahin Caddesi'nde seyir halindeyken, üzerinden geçtiği bir rögar kapağı patladı.

Patlamanın etkisiyle savrulan ve ön tarafı havaya kalkan otobüsteki iki yolcu yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansıyla Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan, patlamanın etkisiyle çevredeki bazı ev ve iş yerlerinin de camları kırıldı.

İkinci patlama

Bu sırada yakınlardaki 76006 Nolu Sokak'taki 3 katlı bir binada da patlama meydana geldi.

Doğal gaz kaçağı sonucu meydana geldiği belirtilen patlamada iki kişi yaralandı. Binanın giriş ve birinci katında büyük çaplı hasar oluştu.

GAZDAŞ ekipleri, patlamanın nedenini bulmak için bölgede araştırma yaparken, polis ve itfaiye ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Bu arada polis ekipleri, bölgeden vatandaşları uzaklaştırarak, "Doğal gaz sızıntısı olabileceği", sokaklarda yanıcı maddeyle dolaşılmaması yönünde anons yapıyor.

Otobüs şoför Karakuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seyir halindeyken birden yüksek sesli bir patlama meydana geldiğini, otobüsün havaya kalktığını belirterek, "Daha 2-3 patlama sesi daha duydum. Tam rögar kapağının üzerinden geçerken oldu. Otobüsteki yolculardan ikisi yaralandı, hastaneye kaldırıldı." dedi.

Görgü tanığı Mehmet Tilki ise bir anda patlama meydana geldiğini dile getirerek, "Evlerin camları sarsıldı. 4 patlama sesi duyduk. Sokaktaki kapaklar havaya kalktı, yerine oturdu. Dolmuşun ön kısmının havaya kalktığını gördüm." diye konuştu.