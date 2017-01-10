"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 OCAK 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 47

Gaziantep'te polise ikinci saldırı!

10 Ocak 2017, Salı 19:59
Gaziantep'te, devriye görevini yapan polis aracına ateş açılması sonucu çatışma çıktı.

Gaziantep'te, devriye görevini yapan polis aracına içinde 3 kişinin bulunduğu otomobilden ateş açıldı. Çıkan çatışmanın ardından kaçan teröristlerden 1'i yakalanırken, kaçan 2 teröristin yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Bugün Emniyet Müdürlüğü'ne teröris saldırının gerçekleştiği Gaziantep'te ikinci bir saldırı olayı da saat 19.30'da devriye görevini sürdüren polis aracına gerçekleştirildi.

Kavaklık Mahallesi'nde devriye gezen polis aracına yanından geçen bir otomobilden silahlı saldırı düzenlendi. Açılan ilk ateşe polislerde anında karşılık verdi. Kısa süre yaşanan çatışmanın ardından saldırganların bulunduğı otomobil ara sokaklara kaçarak izini kaybettirdi.

TAKİP SONUCU 1 TERÖRİST YAKALANDI

Polis ekiplerinin peşine düştüğü otomobil fazla uzaklaşamadan Kavaklık Mahallesi'nde ara sokakta durduruldu. Yaya kaçmaya çalışanlan saldırganlardan 1'i yakalanarak gözaltına alındı. Kaçan 2 teröristin yakalanması için bölgeye sevk edilen çok sayıda polis etkibi ile geniş çaplı operasyon başlatıldı.

DHA

Etiketler: gaziantep, terör
Okunma Sayısı: 1441
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Adalet Bakanı Bozdağ: Yaptığımız Atatürk Anayasasına dönmektir

    Prof. Dr. Emre Bağce: Denetim kalkacak

    Haberleşme hürriyeti tehdit altında

    Hasta değil, özel hastane lehine düzenleme

    Günün Osmanlıca Vecizesi

    Anayasa değişiklik teklifinde 1. madde kabul edildi

    Gaziantep'te polise ikinci saldırı!

    Yunanistan'daki darbeci askerler için kritik gün 23 Ocak

    110 iş adamına tutuklama talebi

    Prof. Dr. Alkin'den önemli açıklamalar: Herkes buna hazırlıklı olsun

    Emniyet Müdürlüğü önünde çatışma çıktı!

    Çatısı çöken camiden acı haber!

    Ankara Valiliği'nden flaş karar

    İstanbul'da yarın da okullar tatil

    Merkez Bankası müdahale etti, dolar "3 kuruş" geriledi

    Kurtulmuş'a göre Suriye'nin bu noktaya gelmesinin nedeni...

    5 kişi daha gözaltına alındı!

    AKP'li Canikli: Adeta bir saldırıdır

    Bu geceden itibaren yeni zam geliyor!

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Prof. Dr. Emre Bağce: Denetim kalkacak
    Genel

    Yargıtay Onursal Başkanı Prof. Dr. Selçuk: Hukukçular susmasın
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    AKP’nin içinden gelen uyarılar
    Faruk ÇAKIR

    İşler ehline verilsin
    Genel

    Adalet Bakanı Bozdağ: Yaptığımız Atatürk Anayasasına dönmektir
    Genel

    Bediüzzaman suallerin cevaplarını vermiştir
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kahraman dışlandı; Mason baştacı edildi (2)
    Risale-i Nur'dan

    Şahsî riyasetin kat’iyen aleyhindeyim
    Genel

    Haberleşme hürriyeti tehdit altında
    Davut ŞAHİN

    Her yerde kar var...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.