Gaziantep'te polise ikinci saldırı!

Gaziantep'te, devriye görevini yapan polis aracına ateş açılması sonucu çatışma çıktı.

Gaziantep'te, devriye görevini yapan polis aracına içinde 3 kişinin bulunduğu otomobilden ateş açıldı. Çıkan çatışmanın ardından kaçan teröristlerden 1'i yakalanırken, kaçan 2 teröristin yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. Bugün Emniyet Müdürlüğü'ne teröris saldırının gerçekleştiği Gaziantep'te ikinci bir saldırı olayı da saat 19.30'da devriye görevini sürdüren polis aracına gerçekleştirildi. Kavaklık Mahallesi'nde devriye gezen polis aracına yanından geçen bir otomobilden silahlı saldırı düzenlendi. Açılan ilk ateşe polislerde anında karşılık verdi. Kısa süre yaşanan çatışmanın ardından saldırganların bulunduğı otomobil ara sokaklara kaçarak izini kaybettirdi. TAKİP SONUCU 1 TERÖRİST YAKALANDI Polis ekiplerinin peşine düştüğü otomobil fazla uzaklaşamadan Kavaklık Mahallesi'nde ara sokakta durduruldu. Yaya kaçmaya çalışanlan saldırganlardan 1'i yakalanarak gözaltına alındı. Kaçan 2 teröristin yakalanması için bölgeye sevk edilen çok sayıda polis etkibi ile geniş çaplı operasyon başlatıldı. DHA

Okunma Sayısı: 1441

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.