'Gazilerin darp edilmesi davası'na Bakanlık da katılacak

Milli Savunma Bakanlığından, Ankara'da iki gazinin ve ailelerinin darbedilmesi olayına karışan şüphelilerden Bakanlık olarak şikayetçi olunduğu ve gazilerin yanında davaya katılma talebinde bulunulduğu bildirildi.​

Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamada, gaziler İbrahim Kızılkaş ve Muzaffer Oktay ile ailelerinin pazar günü darbedildiği hatırlatıldı. Açıklamada, "Darp olayı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman mensuplarına ve aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine karşı gerçekleştirildiğinden, şüphelilerden Milli Savunma Bakanlığı olarak şikayetçi olduk ve gazilerimizin yanında davaya katılma talebinde bulunduk." ifadelerine yer verildi. AA

Okunma Sayısı: 117

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.