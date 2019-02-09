Gazze şehidini uğurladı

İsrail askerleri tarafından şehit edilen Hamza Muhammed İştivi, yüzlerce Filistinlinin katıldığı törenle uğurlandı.

Gazze Şeridi'nde düzenlenen barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri sırasında İsrail askerlerince şehit edilen Hamza Muhammed İştivi, yüzlerce Filistinlinin katıldığı cenaze merasiminin ardından toprağa verildi. Dün şehit edilen 17 yaşındaki İştivi'nin Filistin bayrağına sarılı naaşı, hastaneden alınarak babaevine getirildi. Hamza İştivi'nin cenazesi, evde gözyaşı, kırmızı güller ve tekbirlerle karşılandı. İştivi'nin 4 kardeşi ve akrabalarının yanı sıra çok sayıda Filistinlinin bulunduğu evden, "Rahat ol ey şehit. Mücadeleyi biz sürdüreceğiz" şeklinde sloganlar yükseldi. AA

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