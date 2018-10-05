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5 EKİM 2018 CUMA - YIL: 49

"Gece vakti adam yollamak, mafyaların raconunda bile yoktur"

05 Ekim 2018, Cuma 12:29
İYİ Parti üyeleri, genel başkan Meral Akşener'in evinin önünde basın toplantısı düzenledi. Dün MHP'li olduğunu söyleyen kişilerce düzenlenen protestoya tepki gösteren partililer, "Bir kadının kapısına gece vakti adam yollamak, mafyaların raconunda bile yoktur" dedi.

İYİ Parti üyeleri, dün Akşener'in evinin önünde yaşananlara tepki gösterdi.

Grup adına açıklama yapan İYİ Parti Genel Sekreteri Mustafa Cihan Paçacı "Meşru siyaset zeminin terk etmeyeceğiz. Sözü ayağa düşürmeyeceğiz. Tehdit ve üslupsuzluk siyaseti sokak seviyesine düşürmemelidir"

"Söyleyecek sözü, savunacak kozu kalmayan Bahçeli tehditler savurmuştur. Türk siyasi tarihinde bir eşiği geçmiş bulunuyoruz" ifadesini kullanan Paçacı, "Bir kadının kapısına gece vakti adam yollamak, mafyaların raconunda bile yoktur" görüşünü dile getirdi.

Paçacı'nın açıklamasında şunlar öne çıktı:

— Türkiye'nin Erdoğan ve Bahçeli tarafından bir krize sürüklenmesine izin vermeyeceğiz.

— İYİ Parti olarak milletimizin git dediği yere kadar gideceğiz. Partimize kurulan kumpasa düşmeyeceğiz. Sözü ayağa düşürmeyeceğiz.

— Türkiye 8 şehit verdiği gün, teröristleri izleyenleri, bomba döşeyenleri konuşmalıdır.

— Siyaset bir gece vakti genel başkanın evinin önüne, ana kuzularını göndermek değildir.

— Memleket için kavga vermiş bir kadronun kurucu iradesi İYİ Parti'yi milletine hediye etmiştir. Milletimizin karşı karşıya olduğu sıkıntıların siyasi iradeden kaynaklı olduğunu biliyoruz. Siyaset genel başkanların evinin önünde yapılacaksa bu en son Akşener'in evidir.

— Milletimiz şunu bilsin ki, İYİ Parti, Saray entrikalarını boşa çıkaracak ferasete sahiptir. İYİ Parti, ona buna eyvallah etmeyen partidir. Biz gerçekleri haykırmaya devam edeceğiz.

— Siz de böyle garip garip işlerin peşinden koşacağınıza milletin kanayan yarasını sarın. Sorumluluğunuzu bilin.

Sputnik Türkiye

Etiketler: İYİ Parti, Meral Akşener, Devlet Bahçeli, protesto, siyaset
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