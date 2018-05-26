Resmi Gazete'de yayımlanan YSK kararına göre, seçime katılacak 8 siyasi partinin geçici aday listeleri belli oldu.

24 Haziran'da yapılacak Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin geçici aday listesi açıklandı. Resmi Gazete'de yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, 8 siyasi parti tarafından Kurul Başkanlığına verilen aday listeleri incelendi. AKP, CHP, HDP, İyi Parti, MHP, Saadet Partisi, Vatan Partisi 87, Hür Dava Partisi 85 seçim çevresinde seçime katılacak. Karara göre, Türkiye genelinde 68 bağımsız milletvekili adayı bulunuyor. YSK kararında, 8 siyasi partinin geçici milletvekili aday listesi ile bağımsız adayların listesi yer aldı. AA

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