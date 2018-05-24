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1 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

''Geçiş ihlali cezaları''nda yüzde 60 indirim

24 Mayıs 2018, Perşembe 23:11
Anayasa'nın 89'uncu maddesinin birinci fıkrası ile 104'üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca 7144 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylayarak yayınlanmak üzere Başbakanlığa gönderdi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya kapsamında ilgili Kanuna göre, Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun'a dayanılarak çıkarılan karar, yönetmelik ve tebliğler uyarınca faaliyet izni veya yetki belgesi almaksızın ticari faaliyette bulunanlar, 50 bin Türk lirasından 250 bin Türk lirasına kadar idari para cezası ile cezalandırılacak ve yetkisiz faaliyetin gerçekleştirildiği iş yerindeki tüm faaliyetler bir aydan 6 aya kadar, tekrarı halinde ise sürekli olarak durdurulacak.

Kanunla Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının uygun görüşü ile AOÇ belirlenen arazisi Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile AOÇ tüzel kişiliğine bir külfet ve yükümlülük getirmemek kaydıyla, AOÇ Müdürlüğü ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında yapılacak bir protokolle Ankara Büyükşehir Belediyesine, hayvanat bahçesi, tema park, rekreasyon alanları ile buralara gelecek ziyaretçilerin günübirlik ihtiyaçlarını karşılayacak yapılar yapılmak üzere 29 yıllığına ve bedelsiz olarak tahsis ediliyor.

Tahsis süresinin sonunda alan içerisindeki her türlü yapı tesis ve malzeme, bedelsiz olarak AOÇ Müdürlüğüne devredilecek. Tahsis edilen bu alan, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından tespit edilecek şartlarla 29 yıla kadar üçüncü kişilere kiraya veya işletmeye verilebilecek.

Tarımsal sulamada kullanılan elektrik

Kanunla tarımsal desteklemelerden yararlanan çiftçilerin tarımsal sulamada kullandıkları elektrik borçlarının yasal takibe gerek kalmaksızın tahsili sağlanıyor.

Bu çiftçilerin ödenmeyen sulama işletme, bakım ücreti, su kullanım hizmet bedeli borcunun yanı sıra tarımsal sulamada kullanılan elektrik enerji borcu bulunması halinde; DSİ, işletme ve bakım sorumluluğu devredilen gerçek veya tüzel kişi, elektrik dağıtım şirketi veya elektrik perakende satış şirketi, tarımsal destekleme ödemesi yapacak bankaya borç miktarını bildirecek.

Borç tutarı, çiftçilerin destekleme ödemelerinden mahsup edilerek, DSİ veya işletme ve bakım sorumluluğu devredilen gerçek veya tüzel kişiye, elektrik dağıtım şirketine veya elektrik perakende satış şirketine ödenecek.

Toplu taşıma hatlarının işletilmesine düzenleme

Kanuna göre, büyükşehir belediye meclisi, şehir merkezine olan uzaklık, nüfus ve hattı kullanan sayı kriterleri esas alınarak tespit edilecek hatlarla ilgili toplu taşıma hizmetlerinin işlettirilmesinde yetkili olacak.

Büyükşehir belediye meclisi kararıyla belirlenen yerlerdeki toplu taşıma hatlarının işletmesi, o bölgede kurulu taşıma birlik veya kooperatiflerinden temin edilebilecek. Taşıma birlik veya kooperatiflerine, belediye bütçelerinden toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz veya indirimli olarak yararlanacaklara ilişkin gelir desteği ödemeleri yapılabilecek.

Karayolları geçiş ücreti ödememe cezasında indirim

Kanunla karayollarında geçiş ihlaline ilişkin para cezaları yüzde 60 oranında azaltılacak.

Tüm otoyollar ile erişme kontrolünün uygulandığı karayollarında geçiş ücreti ödemeden çıkış yapan araç sahiplerine, geçiş ücreti ödemeden giriş çıkış yaptığı mesafeye ait geçiş ücretinin 10 katı tutarında uygulanan idari para cezası 4 katına indirilecek.

İhlalli geçiş yapan yabancı plakalı araçların 15 gün içinde ülkeyi terk etmeleri halinde, 15 günlük ödeme süresi geçtikten sonra yapılacak çıkışlarda geçiş ücreti ile birlikte idari para cezası ve para cezaları tahsil edilebilecek.

Bu düzenleme, kanun yürürlüğe girmeden önce uygulanan söz konusu cezalar için de geçerli olacak. Araç sahiplerine tahakkuk ettirilen, ancak düzenlemenin yürürlük tarihi itibarıyla tahsilatı yapılmayan para cezaları hakkında ise uygulanmayacak.

"Geçiş ücreti ödemeden otoyollardan geçenlere, geçiş ücretinin 10 katı tutarında uygulanan idari para cezasının 4 katına indirilmesi" hükmü, Avrasya Tüneli'nden geçişleri de kapsayacak. 

AA

Etiketler: kanun, resmi gazete, ceza, indirim
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