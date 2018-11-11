Gemi mürettebatı açlık grevinde

İstanbul’da ‘tutuklu’ bulunan Rus gemisinin mürettebatı açlık grevine başladı.

Gemi kaptanı Bahman Bagirov, Sputnik’e verdiği demeçte, Haziran ayından beri İstanbul’da tutuklu bulunan Streamline kuru yük gemisi mürettebatının açlık grevi başlatarak, geminin sahibinden maaşlarının ödenmesini talep ettiklerini söyledi. On kişilik mürettebatın beş ay boyunca maaşlarını alamadıklarını belirten Bagirov, şu ifadeleri kullandı: “Mümkün olan her yere başvurduk, sonuç sıfır. Yasal sürecin maaşların ödenmesi önünde engel teşkil ettiği iddiası, gemi sahibi Akça Shipping’in bir mazeretidir. Şirket sahibi şu ana kadar bizimle iletişim kurmadı, yardımcısı Ceyhun Mardaliyev ise bizi kandırıyor.” Mürettebatın birikmiş beş aylık maaşını alma şansını kaybedeceği korkusuyla gemiden ayrılmadığını belirten kaptan Bagirov, gemi sahibi Akça Shipping’in mürettebata 90 bin dolar borcu olduğunu söyledi. Rostov’dan İstanbul’a onarım için giden kuru yük gemisi Streamline, önceki sahibinin yarım milyon dolarlık borcu dolayısıyla Haziran ayında tutuklanmıştı.