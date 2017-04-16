Gemlik Nurlar’la güzel

Bursa’nın yeşil ilçelerinden biri olan Gemlik’te de Risale-i Nur tanıtım ilanları cadde ve sokakları süslemeye başladı.

Risale-i Nur Külliyatı tanıtım çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. ‘Dünya bu eserleri okuyor, Ya siz?’ sloganıyla şehirleri süsleyen ilânlar bu kez Gemlik’te. Bursa’nın Gemlik İlçesinde yer alan birçok noktada baharla birlikte çiçek açan ilânlar bölge halkının da olumlu tepkileriyle karşılanıyor. Gemlik ile birlikte tanıtım ilânları 25 il ve 9 ilçe olmak üzere 34 bölgede caddeleri süslemeye devam ediyor. Herkes bu eserleri okumalı Risale-i Nur Külliyatı tanıtım ilânları yurt genelinde Yeni Asya Temsilcilikleri tarafından yoğun gayretler neticesinde bulundukları bölgenin vatandaşlarıyla buluşuyor. Risale-i Nurlar’ın önemini kavrayan hizmet erleri onları yaymak ve herkesi bu Nurlu hizmetle buluşturmak için takdire şayan bir gayret içerisinde. Külliyat tanıtım çalışmaları bütün Türkiye’ye yayılırken Bursa merkezden sonra Gemlik’te bu Nurlu hizmetler devam etti. Bediüzzaman’ı ve Risale-i Nurlar’ı hatırlatan ilânlar baharla birlikte gönüllere ve evlere girmeye devam ediyor.

Okunma Sayısı: 53

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.