Genç Saidler panelde de aktifti

Bediüzzaman Said Nursî’nin vefatının 58.yıldönümü nedeniyle yapılan 13. Risale-i Nur Kongresi bu yıl da masa çalışmaları ve panel organizasyonuyla gerçekleşti.

Türkiye’nin bir çok ilinden yoğun katılımın olduğu panel coşkulu bir kucaklaşmaya vesile oldu. Programda, gençler oldukça aktifti.

Ankara, İzmir, Mardin, Kayseri gibi Türkiye’nin dört bir yanından yardım için gelen gençler, neşriyat standı, teşrifat, gelen miniklerle ilgilenme gibi bölümlere destek sağlayarak güzel bir tablo oluşturdular.

Gençler, Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin; “Evet, üç elif ittihad etmezse, üç kıymeti var. Sırr-ı adediyet ile ittihad etse, yüz on bir kıymet alır. Dört kere dört ayrı ayrı olsa, on altı kıymeti var. Eğer sırr-ı uhuvvet ve ittihad-ı maksat ve ittifak-ı vazife ile tevafuk edip bir çizgi üstünde omuz omuza verseler, o vakit dört bin dört yüz kırk dört kuvvetinde ve kıymetinde olduğu gibi, hakikî sırr-ı ihlâs ile, on altı fedakâr kardeşlerin kıymet ve kuvvet-i mâneviyesi dört binden geçtiğine, pek çok vukuat-ı tarihiye şehadet ediyor” hakikatini, destekleriyle gösterdiler.

HABER: KÜBRA ÜNÜVAR

***

Tıklayınız:

Bu mesajlar bütün insanlığa

Ayrıştırıcı değil, kucaklayıcı dil

Bediüzzaman yine buluşturdu

Barış, hürriyet ve adaletle mümkün

Bediüzzaman'ı anmak için toplandılar: Panelimize coşkulu katılım...