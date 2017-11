Gençler gümbür gümbür geliyor

‘Gençlerle Buluşuyoruz’ programı kapsamında kızlar ve erkekler olarak iki bölüm halinde buluştuğumuz 100’ü aşkın gençle ‘Yeni Asya için Ne yapabilirim?’ sorusu çerçevesinde çok değerli fikir alışverişleri yapıldı.

Türkiye’nin çeşitli illerinden 70’i aşkın katılımcıyla “Gençlerle Buluşuyoruz” programımızın erkeklere yönelik kısmı İstanbul Süleymaniye’de bulunan Yeni Asya Vakfımızda büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Programa katılmak için Ankara’dan İstanbul’a otostop çekerek gelen kardeşlerimiz de oldu.

Vakıf Merkezimizde verilen samimi ve sıcak sabah kahvaltısının ardından programa geçildi. Programın ilk kısmını gazete yazarlarımız ve Yeni Asya Medya Grup bünyesinde çalışan ağabeylerimizin kendi alanlarında oluşan ihtiyaçları dile getirmesiyle başladı. Öğle namazının ardından programın asıl sözcüleri gençler mikrofona davet edildi. Birbirinden parlak ve güzel projelerle gelen gençlerin derslerine iyi çalıştıkları gözden kaçmadı. Söylenenler sözde kalmasın diyerek konuşulanlar teker teker kayıt altına alındı.

Gençleri faal olarak görmek istiyoruz

Programın açılış konuşmasını yapan Gazetemiz Genel Yayın Müdürü Kâzım Güleçyüz farklı illerden ilçelerden gelen gençlere teşekkür ederek konuşmasına başladı. Katılım formunu dolduran gençlerin isimlerini teker teker okuyan Güleçyüz hem gelen genç kardeşleri tanımayı hem de kimlerin hangi yönde eğilimi varsa o alanda kayıt altına alınmasını sağladı. Gençlere seslenen Güleçyüz; “Bizler mevcut kadromuzla günlük işlere ancak yetişebiliyoruz. Farklı ve birbirinden güzel projelerimiz gerçekleştirilmeyi bekliyor ama bunun için siz gençlere ihtiyacımız var” dedi. Yeni Asya’nın bir gazeteden daha fazlası olduğunu söyleyen Güleçyüz dergilerimizle, radyomuzla, sosyal medyamızla ve yeni hizmete gececek olan Yeni Asya TV ile büyük bir çalışma sahamız olduğunun altını çizerek “Ben şu alanda çalışmak isterim, şunları yapabilirim diyen gençleri faal olarak görmek istiyoruz” diye konuştu.

Artık gençler okumaktan ziyade görselliğe önem veriyor

Dergicilik çalışmaları adına da söz alan Güleçyüz; 80’li yıllarda Köprü Dergisiyle haşir neşir olduğunu bu alanda çok ses getirecek işlere o dönemde imza attıklarını söyledi. Can Kardeş dergimizin Türkiye’nin en eski çocuk dergilerinden biri olduğunu belirten Güleçyüz, birçok neslin bu dergi ile büyüdüğünü, ardından Bizim Aile ve en son Genç Yorum dergisinin bu aileye katıldığını ifade etti. Görsel tasarım yönünden eksiklerimiz olduğunu söyleyen Güleçyüz gençlerin okumaktan ziyade görselliğe önem verdiğini söyledi. Gazetede “Ahiret” adıyla bir sayfa açılmasını ve bu sayfada Risale-i Nurdan beslenen geçmişte yayınlanan İlim Teknik Serisini de günümüze uygulayarak yapılmasının güzel olacağını belirtti.

Bu bayrak gençlerle daha ileriye taşınacak

Gençlerle buluşmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek sözlerine başlayan gazetemiz Yayın Koordinatörü Mustafa Döküler bu bayrağın gençlerle daha ileriye taşınacağını söyledi. Gazeteyi gazete yapan özel röportajları ve haberleri olduğunun altını çizen Döküler bu noktada genç kardeşlerin desteklerini ve gayretlerini beklediklerini ifade etti.

Özdabak: Mizah sayfamız olabilir

Görsel tasarım ve karikatür konusunda bilgi veren İbrahim Özdabak, “Gazetemizi eskilerden beri takip edenler bilir bir sayfamızı mizaha ayırmıştık, burada mizah içerikleri üretiyor okuyucularımızı gülümsetiyorduk” dedi. Böyle bir sayfanın yeniden olması gerektiğini gazetenin sadece haber vermesinin yanında insanların yüzünde bir tebessüm de bırakmasını ve bunun içinde bu alanda kendini geliştirmek isteyen gençleri beklediğini belirtti.

Tezer: Neşriyat alanında gençlerle çalışmak istiyoruz

Yeni Asya Neşriyat Araştırma Merkezi adına konuşan İsmail Tezer Yeni Asya gibi bir köklü ekolün ciddi arşiv ve kütüphanesinin bulunduğunu ve bunun üzerinde ciddi çalışılması gerektiğini vurguladı. Risale-i Nur yeni tanzim ve Risale-i Nur lügatçesi ile ilgili çalışmaların da sürdüğünü ifade eden Tezer bu alanlarda vukufiyeti olan gençlerle çalışmayı istediğini söyledi. Geçmiş yıllarda yine böyle gençlerin hazırladığı İlim Teknik Serisinin kendi zamanında çok geniş yankılar bulduğunu da söyleyen Tezer gençlerden böyle çalışmaların günümüzdeki teknik gelişmeleri de harmanlayarak çıkmasının güzel bir gelişme olacağını kaydetti.

Salihoğlu, gençlere tavsiyelerde bulundu

Gazetemiz köşe yazarı Tarihçi M. Latif Salihoğlu katılımın çokluğundan duyduğu mutluluğu bu kelimelerle ifade etti. Bediüzzaman Hazretlerinin “Akdamar Adası’nda on senede elli talebe yetiştirsem, İslâm’ı dünyaya hâkim kılarım” dediğini hatırlatarak gelen gençlerle çok büyük işler yapılacağını vurguladı. Gelen gençlerin kendilerini yetiştireceğini söyleyen Salihoğlu “Rıza-i İlahi yolunda insanların ebedi hayatlarını kurtarmaya çalışmak kendinizi yetiştirmek için Yeni Asya gibi çok geniş bir saha var önünüzde” dedi.“

Genç kalemler harekete geçmeli

Risale-i Nur Enstitüsü Sekreteri Ahmet Dursun katılımdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek kabiliyetlerine göre çalışacak her alanda desteğe ihtiyacı olduklarını söyledi. Bu yıl ki Risale-i Nur kongresinin ana başlığının “Hürriyet ve Demokrasi ekseninde İslam Kardeşliği ve Dünya Barışı” olacağını ifade etti. Genç Köprü adında bir proje olduğunu belirterek genç kalemlerin yetişmesi için gazetede başlayacak enstitü sayfası için yazıları beklediğini söyledi.

Görsel içerikleri bizimle paylaşın

Fotoğrafçılık ve fotoğraf editörlüğü konularında bilgi veren gazetemizin foto muhabiri ve görsel dergi ve kitap kapakları tasarımlarını yapan Murat Sayan, haber, dergi ve kitap kapak fotoğraflarında kullanılmak üzere her türlü fotoğrafa ihtiyaç olduğunu, özellikle Risale-i Nur temalı fotoğraflarımızın eksik olduğunu bu konuda genç kardeşlerimizin çektiği bu tarz fotoğrafları bize göndermelerini, Facebook ve İnstagram platformunda “@fotoyorumgencyorum” sayfalarına iletmesinin çok önemli olduğunun altını çizdi. Grafikerlere ihtiyacın olduğunu da belirten Sayan, gerek tasarım gerekse fikir noktasında genç yetenekleri beklediğini söyledi.

Sosyal medyayı yayınlar için de kullanalım

Yayınlarımızın sosyal medya sorumlusu olan Yasin Aydın gençlerin sosyal medyayı aktif bir şekilde kullandıklarını ve bunu müspet tarzda kendi yayınlarımız ve neşriyatımız içinde kullanmamız gerektiğini söyledi. WhatsApp ihbar hattımızın 7/24 açık olduğunu belirten Aydın genç arkadaşlarımız haberlerini, yazılarını ve her türlü isteklerini bu kanal üzerinden kendilerine iletebileceğini belirtti. Gençlerle birlikte sosyal medya alanında daha etkin ve yetkin olmayı hedeflediklerini söyleyerek bu alanda meraklı olan kardeşleri kendisiyle irtibata geçmesini istedi.

Video alanında yardım istiyoruz

Yeni Asya TV sorumlusu Mustafa Işıldak öncelikle kameraman eksiği olduğunu söyleyerek her ilde ilçede düzenlenen programlar, konferanslar, seminerler ve etkinliklerin tripod ile telefonlar ve kameraların görüntülerin sabit bir şekilde kaydedilip gönderilmesinin çok önemli olduğunu söyledi. “Bediüzzaman Kimdir?” adıyla bir çalışma yürüttüklerini belirten Işıldak Üstadın yaşadığı yerlere okuma programları ve etkinlikler ile giden kardeşlerin o bölgelerden görüntüler çekmelerini istedi. Ellerinde birçok görüntü materyalinin bulunduğunu belirterek bunların montajlanması ve görsel efektlerin yapılması konusunda gençlerin kendisine ulaşmasını istedi.

Kitap reklamlarına önem verilmeli

İstanbul Zaim Üniversitesi Sosyal Hizmet son sınıf öğrencisi Murat Ercan, sosyal medyaya gençlerimizin daha çok katılması ve önemli günlerde gazete ve yayınlarımızı duyuracak ‘TT’ etkinliklerin yapılaması gerektiğini söyledi. Farklı illerden gelen genç arkadaşlarına herkesin kendi ilinde Yeni Asya’nın bir muhabiri olduğunu hatırlatarak gazeteye içerik üretilmesi gerektiğini ifade etti. Kâzım Güleçyüz’ün her sabah yaptığı Scope yayınına da değinen Ercan Scope üzerinden M. Latif Salihoğlu ile dolu dolu bir tarih programı yapılmasını ve bu program için kendisinin talip olduğunu ifade etti. Neşriyatımızdan çıkan birbirinden güzel kitapların olmasına rağmen bunların tanıtım noktasında eksik kaldığını bunun üstesinden gelmek için çıkan kitapları okuyan okurların kitapta en etkilendikleri kısmı bir cümle ile de olsa 5-10 saniye video çekip atarak 1-2 dakikalık kitap reklamı için kullanılabileceğini ifade etti. Farklı bir proje olarak neşriyatımızdan çıkan kitapların yazarları ile tarihi bir mekân, güzel bir manzara ya da bir vapurda sıcak bir ortamda “Kitap Tadında” adlı program düzenlenerek okuyucuların ilgisinin çekilebileceğini belirtti. Zengin bir arşiv ve kütüphanemiz olduğunu da söyleyen Ercan bu materyallerin kaybolmadan “pdf” formatı haline getirilip okuyucuların istifadesine sunulması gerektiğini söyledi.

En genç katılımcı Liseli Ömer Faruk

Ekseriyetin üniversiteli olduğu programda bir de Lise 3.sınıfta öğrenim gören Ömer Faruk Bayrak vardı. Ömer Faruk, Risaleleri ilkokulda tanımaya başladığını ancak Bediüzzaman hakkında herhangi bir bilgi sahibi olmadığını sonradan Gençlik Rehberini okulun mescidinde okuyarak tanıdığını ifade etti. Yeni Asya’yı annesinin takip ettiği gazetedeki karikatürlerden bahsettiğinde tanıdığını söyleyen Bayrak, sosyal medya hesaplarımızdan bu programı görüp katıldığını söyledi. Salonda bulunan katılımcılar kendisini bu güzel davranışı için alkışladılar.

Sohbet edeceğimiz bürolar olmalı

Ankara ODTÜ Psikoloji Bölümü öğrencisi Şükrü Kalı, “Bulunduğum ilin politika merkezi olması nedeniyle haber ve muhabirlik noktasında gazeteye yardımcı olmak isterim. Dergi hizmeti konusunda da öncelikli hedefim, aldığımız eleştirilere binaen, okumak ve geri dönüş yapmak. İkincil hedefim ise ileriki yıllarda bölümüm gereği Can Kardeş’te ve Genç Yorum’da psikolog kadrosunda hizmete çalışacağım. Bizden önceki nesil kayıp nesil idi. Lakin elhamdülillah bizler çok şanslı çıktık. Gençlerle ilgilenilen bir döneme denk geldik. Çok teşekkür ederiz. Vakıfımızdan ricamız böyle etkinlikleri illerde organize etsinler, organize öğrenciye şevk veriyor. Toplu olarak gelinmediği takdirde heyecanı otostop gibi farklı yollarla sağlıyorlar. Vakıf-büro sistemi illerde olmalı. Arkadaşlarla oturup sohbet edeceğimiz yerler olmalı. Artık insanlar dershanelere gelmeye çekiniyor. Vakıf büro sistemi farklı kişileri tanıştırmamızı kolaylaştırır.

Meydanlarda kitap sergileri açılabilir

Programa katılan gençlerden Ömer Faruk Yıldız, “Gözlerinde hizmet kıvılcımları parlayan bir topluluğun içindeyim elhamdülillah. Kitap satış mağazası eksiğimizi hepimiz birer satış elemanı olarak kapatabiliriz. Dünyevi yayınlar fevkalede sokaklarda satılıyor ve dağıtılıyorken neden ahiret yayınları satılmasın ve de dağıtılmasın. Gerekirse şartları yerine getirip meydanlarda kitap sergisi dahi açılabilir. Hizmetlerimiz sadece ihlas ve özveri gerektiriyor. Üniversitede ve esnaf ziyaretlerinde ve gazete dağıtımlarında bulunarak Yeni Asya’yı bizden dinlemelerini sağlayalım ve yanlış algıyı dağıtalım” şeklinde fikirlerini paylaştı.

Can Kardeş’le büyüdük

Ankara’da inşaat mühendisliği bölümü okuyan Zübeyir Seyda Okay, fikir ve planlarını şöyle dile getirdi; “Öncelikle burada böyle bir heyetle, gençlik heyetiyle bir arada olmaktan mutluluk duyduğumu belirtmek isterim. Bu organizasyonu düzenleyen yazarlarımıza abilerimize de ayrıca teşekkür ederim. Can Kardeş’in, benim hayatımdaki yeri ve öneminden bahsederek başlamak istiyorum. Ben kendimi bildim bileli Can Kardeş’i okurum Can Kardeş’le büyüdüm diyebilirim kısaca. Ve kardeşlerim de aynı şekilde böyle müspet bir dergiyle büyüdüler. Bu çok tatlı bir duygu. Can Kardes olsun Genç Yorum olsun Bizim Aile olsun hepsi bizim değerlerimiz. Bu değerlerin yarın çocuklarımıza, torunlarımıza ulaştırabilmek için ne gerekiyorsa hiç çekinmeden yaparız. Şuan burada bulunma sebebimiz de aslında budur . Köprü ve Genç Yorum dergilerinde abilerimizin de yönlendirmeleri ve koordineleriyle görev almak isterim ve buna hazır olduğumuzu da ayrıca belirterek bitiriyorum.”

Yayınlarımızla dünyaya açılalım

Ankara İlahiyat öğrencisi Melih Can Daşdelen ise şunları söyledi; “Bu sayede himmetlerde yükselir, İlayı Kelimatullah’in bu zamanda icra edilmesinin, ilimle fenle sanatla olacağı inancı bizlerde artar düşüncesindeyim. Zira dünyada ki gelişmeleri gören okuyan takip eden bir beyin elinde de böyle hakikatler varken yerinde duramaz, eğitim sistemimizin tüm engelleyici tarzlarına rağmen ümit kesmeyerek hizmette şevki mutlak ile koşturacaktır. Üniversite hayatımı medresede geçirdim, bu sene son senem. Evvela dar dairede ki hizmetlerin önemli olduğunu biliyorum; lakin gaye-i hayal geniş ufuk ve nazar yardımıyla desteklenmezse, ülkemizde ki sıkıntılar sebebiyle inkisara kolayca uğrayacaktır. Bunun için dünyaya açılalım, bu hakikatleri Türkçe olarak gazete dergi internet vs. yayınladığımız gibi farklı dillerde de istifadeye sunalım inşallah.

Bunların farkında olan gençliğin yapamayacağı şey yok

Gazetemizin genç çalışanı Cemil Said Demirdöğmez ise duygularını şöyle ifade etti; “Bizim bir gazetemiz var demek oluyor ki biz dışa dönük, içe kapanmadan Risale-i Nur’un medyadaki dili olmayı bu şekilde sürdürüyoruz. Bizim bir cemaatimiz var demek oluyor ki hakkı haykıracak bir gücümüz var ve bunları yaparken de arkamızı yaslayacağımız bir İnayet-i İlahiye var. Bunların farkında olan gençlik isterse yapamayacağı şey yoktur. Bilhassa neşriyat yönünden öncelikli davranmalı ve bu neşir hizmetini hızlandırıp tanıtımı da en iyi şekilde yapmalıyız.”

Hizmetleri düşününce kalbimiz ferahlıyor

Programa katılamayan Ahmed Said Gelen ise fikir ve düşüncelerini uzaktan iletti. Gelen gönderdiği notta şu ifadeleri kullandı; “Selamun aleykum. “Gençlerle buluşuyoruz” programına bazı sebeplerden dolayı katılamadığımdan bende nacizane bir kaç fikrimi beyan etmek isterim. Proğramınızı tebrik ve hizmetinizi takdir ve muvaffakıyetinize dua ederek Hâlık-ı Rahîm’e hadsiz şükür ederim ki; sizler gibi sebatkâr ve fedakâr kardeşleri Risaletü’n-Nur’a sahip ve naşir yapmış. Biz sizleri ve hizmetlerinizi düşündükçe, ruhumuz inşirah ve kalbimiz ferahlarla dolar. Bütün ruh u canımızla fevkalâde nuranî hizmet-i imaniyenizi tebrik ederiz. Allah sizden ebeden razı olsun. Âmîn, âmîn, âmîn... Ağabey ve kardeşlere binler selam ve dua eder dualarınızı istirham ederiz...”

Haber: Murat ERCAN

Fotoğraf: Murat SAYAN