Gençler gündemi Yeni Asya ile takip etsinler

Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Kâzım Güleçyüz ile gençlik yıllarını ve Risale-i Nur ile tanışmasını konuştuk.

Risale-i Nur’la nasıl tanıştınız?

Abim Ankara’daki Gazi Üniversitesi’nde okuyordu. Önce o tanıdı, eve getirdi. Bu vesileyle haberdar oldum. Ama okumaya başlamam 1973 yazında oldu. Düzenli okumalar, Konya’da sadece iki kişinin katıldığı bir okuma programıyla başladı. İlk okuduğum kitap Asa-yı Musa’ydı. Kütahya’da oturuyorduk. Oradaki Nur dershanesine devam ettik. Çoğu akşam oraya gidip okumalarımızı yapıyorduk. Ondan sonra okuma programları, Ankara ve İstanbul ziyaretleri...

Gençlik yıllarınızda “Köprü ruhunu yakaladık” demiştiniz, biraz açar mısınız?

1979’dan itibaren faaliyete geçen Araştırma Merkezimiz kuruldu. Bilim-Teknik Serisini hazırlıyordu, orada vazife aldık. Seri çok popüler oldu, ilgi gördü. Yıldızların Esrarı’ydı ilk kitabı. 20’den fazla kitap çıktı o seride. Hepsi çok alâka gördü. Araştırma Merkezi o şekilde devam ederken 1980’de 12 Eylül İhtilâli oldu. Köprü Dergisi’ni İstanbul Gençlik Teşkilâtı çıkarıyordu. İhtilalden sonra derneklerin hepsini kapattılar. Dergi de açıkta kaldı. Bunun üzerine Araştırma Merkezi çıkarsın denildi ve bize geçti o vazife. İlk başta san’at-edebiyat ağırlıklı bir dergiydi. Bizimle beraber bilim-teknik konuları öne çıktı. Zaman içinde sosyal konuları işlemeye başladık. Ve 1984-85’te daha gündemi yakalayan, her sayısı ses getiren, yankı yapan bir dergi haline geldi. Biz o zaman çok istekli, şevkli, yaptığı işi aşkla yapan bir anlayışla işe sarıldık. İhlâs bu olsa gerek. Bir de gençlerle çok dinamik iletişim içindeydik. Mektuplar, yazılar geliyor, hepsine tek tek cevap veriyorduk. Sonra üniversiteli bir kaç genç daha geldi, bir ekip oluştu. Tecrübesi olmayan, ama samimiyeti en büyük sermayesi olan bu ekip çok önemli çalışmalara imza attı. Köprü ruhu dediğimiz bu. Gündemi sarsan, gündem belirleyen sayılar çıkardık. Her sayısı gazetelerde haber oluyordu, köşe yazılarına konu oluyordu. Bilhassa Demirel’le yaptığımız röportajlar çok ses getirdi. Ve Köprü bir çok kesimde ilgiyle takip edilen bir dergi

Şimdiki gençlerin o ruhu yakalaması için ne yapması gerekir?

O havayı hissediyorum. Gençlik buluşmalarındaki heyecan, tekrar öyle bir canlılığın meydana gelmekte olduğunu gösteriyor. Ben bunu 4-5 sene evvel gündeme getirdim, o zaman bazı kıpırdanmalar oldu, ama arkası gelmedi. Ama şimdi güzel bir hareketlilik var. İnşaallah bunu hep birlikte daha da canlandıralım ve yaygın hale getirelim. Çünkü yapılacak çok şey var. Medya çok çeşitlendi, her alanda genç ve dinamik kadrolara ihtiyaç var.

Gençler, gündemi nasıl takip etmeli?

Yeni Asya ile takip etsinler. Çünkü en isabetli yorum ve değerlendirmeler Yeni Asya’da. Sosyal medya çok yaygın, gençler de oraya yönelmiş durumda, ama orası ucu bucağı olmayan bir alan. Kendilerini kaybetme riski çok yüksek. Kendilerini kaptırmamak için asli gündemlerine hakim olmalılar. Buna da yardımcı olacak en etkili kaynak Yeni Asya’dır. Bize hadiselere nasıl bir perspektiften bakmamız gerektiğini doğru ölçüleriyle veriyor. Bizim nazarımızı dağıtmadan, hedefimizi gözden kaybetmeden isabetli bir şekilde yürümemizi sağlıyor.

Son olarak gençlere ne tavsiye edersiniz?

Hedeflerini iyi belirlemeleri ve o istikamette giderek karar vermeleri lâzım. Kararlarının arkasında da sağlam bir şekilde durmaları lâzım. Şahsî okumalar çok önemli. Risale-i Nur’la irtibatlarını iyi kurmaları ve neşriyatı dikkatle takip etmeleri lâzım. Bir de birbirine sürekli şevk veren bir ekibin içinde yer almaları lâzım. Bunlar birbirini tamamlayan hususlar. Bunlar olursa şevk de inşallah canlı tutulur.

Röportaj: Zehra Örnek Beşİroğlu