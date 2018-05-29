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1 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

Gençler ‘hukuk’ için sahada

29 Mayıs 2018, Salı
Kendilerini ‘hukukun tarafında konumlandıran’ öğrenciler sandık güveliği için kolları sıvadı. “#OyunuTakipEt Kampanyası başlatan gençler tüm çalışmalarımız ‘daha fazla hukuk için’ dedi.

16 Nisan anayasa değişikliği referandumu öncesinde “Bana Anayasayı Sor” kampanyasıyla tanıdığımız Hukuk Öğrencileri Meclisi (HÖM) şimdi de 24 Haziran’daki seçimleri için çalışıyor. Öğrenciler sosyal medyada başlattıkları “#OyunuTakipEt” kampanyasıyla herkesi seçim güvenliği için sandık kurulu üyesi ve müşahit olmaya çağırıyor. Kampanyayı Bağımsız İletişim Ağı’na anlatan MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Batuhan Berk Duran 23 Mayıs’ta çalışmalara başladıklarını söyledi. Verdiği bilgiye göre, ilk iki günde Hukuk Öğrencileri Meclisi’ne onlarca kişi sandık kurulu üyesi olmak için başvurdu. 

Hukuktan tarafız

Duran referandum sürecindeki çalışmalarına ilişkin şöyle konuştu: “Referandumda tam olarak neyin oylanacağını göstermek istedik, yeni sistemde değişeceklerin ne olduğunu ifade ettik. ‘EVET’ veya ‘HAYIR’ kampanyası yürütmedik fakat kendimizi ‘tarafsız’ olarak da nitelendirmedik. Hukukun tarafında olduğumuzu net olarak ortaya koyduk. Bu süreçte ‘evet’ veya ‘hayır’ çalışmalarından yer yer daha etkili olduğumuzu düşünüyoruz.”

‘Maddi bağımsızlık bizi özgürleştiriyor’

Kimseden destek almadan yollarına devam ettiklerini belirten öğrenciler, ““Çalışmalarımızın maddi ihtiyaçlarını hiçbir kurum kuruluş veya siyasi partiden destek almadan, tamamen dayanışma esasıyla, kendi aramızda imece usulü karşılamaya çalışıyoruz. Maddi bağımsızlığımız da bize özgürlük sağlıyor tabii ki.” dedi. 

Üstümüze düşeni yapacağız

Seçmende sistemden kaynaklı kafa karışıklıkları olduğunu belirten Hukuk Öğrencileri Meclisi üyeleri görev başındayız dedi ve vatandaşlara seslendi: “Milletvekili seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı seçimi olarak iki farklı seçim yapılması konusunda da bir kafa karışıklığı gözlemliyoruz. Amacımız bu gibi konularda tüm seçmenleri bilgilendirmek ve sandık güvenliğini sağlamak için seçmenleri görevli olmaya ikna etmek. Gençlerin sandıkta görev alması ve gerek sandık kurulu üyesi gerekse müşahit olarak görev alan herkesin konuya tam olarak hakim olmasını sağlayacağız. Kısaca seçim güvenliğini sağlamak için biz üstümüze düşen her şeyi yapacağız.”

Daha fazla hukuk için

Cezaevlerinde tutuklu bulunan öğrencilerin sayısının 70 bini aştığına dikkat çeken grup “Suçlunun beraat ettirildiği yerde, hakim hüküm giyer.” diyor Publilius Syrus. Biz de tersinden soruyoruz; suçsuzların uzun tutukluluk süreleriyle çoktan cezalandırıldığı bir yerde hakimin kendi hakkındaki hüküm ne olur?” paylaşımlarıyla sosyal medyadan adalet çağrısında bulunuyor ve seçim çalışmalarını daha fazla hukuk için yaptıklarını belirtiyorlar.

Mühürsüz oylara dikkat!

Mühürsüz oylara dikkat çeken öğrenciler şunları dedi: “Bu çalışmaları gerçekleştireceğiz çünkü özellikle seçim güvenliği konusunda çalışma yapmak için büyük boşluklar gördük. Geçtiğimiz seçimde geçerli sayılan mühürsüz oylar bu sene de karşımıza çıkacak ve bu defa yasal güvence altında olacak. Keza ittifaklardan dolayı pusulalarda yapılan değişiklik ve bu değişikliğin yaratabileceği muhtemel sorunlar önümüzde iken çalışma yapmak bizim için kaçınılmaz oldu.”

Haber Merkezi

Etiketler: seçim, gençlik, 24 haziran
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