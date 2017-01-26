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26 OCAK 2017 PERŞEMBE - YIL: 47

Gençler okuma programında buluştu

26 Ocak 2017, Perşembe 11:50
Giresun, Trabzon, Gümüşhane ve Erzincan illerinin katılımıyla Trabzon'da düzenlenen okuma programı yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Yeni Asya Temsilciliği ve Risale-i Nur Enstitüsü tarafından düzenlenen programa çoğunluğu üniversite öğrecisi olan gençler katıldı. Bir hafta süren okuma programına gazetemiz yazarlarından Süleyman Kösmene de katılarak gençlere hitap etti.

Programda gençlerin kaynaşması için sosyal etkinlikler de düzenlendi. Rısale-i Nur şahsi okumaların yanında, müzakereli okumalar ve tecvitli Kur'an okumaları da yapıldı. Sunumlarla zenginleşen ve ilçe ziyaretleri ile renklenen program şevk ve heyecanların artmasına vesile oldu. Bir sonraki etkinliklerde buluşma temennisiyle program sona erdi.

Kahraman Alpak / Trabzon

Risale-i Nur’u niçin çok okumalıyız, Risale-i Nur, neden bu asra bakan bir tefsirdir?

Risale-i Nur eserleri, muhtevası, telif ediliş tarzı, dili ve düzeni itibariyle diğer İslâmî eser ve tefsirlerden farklıdır.

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/suleyman-kosmene/risale-i-nur-u-nicin-cok-okumaliyiz_414017

Mehmet Akif: En büyük âlim odur ki; İşaratü’l-İ’caz’ı anlasın...

Mehmet Akif Ersoy'un Büyük İslam Alimi Bediüzzaman Said Nursi ve Kur'an-ı Hakim'in hakikatli ve nurlu bir tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı ile ilgili değerlendirmeleri Risale-i Nur'un muhteva ve mesajının anlaşılması noktasında oldukça önem taşımaktadır.

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/gundem/mehmet-akif-en-buyuk-alim-odur-ki-isaratu-l-i-caz-i-anlasin_419602

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Etiketler: risale-i nur
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