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29 OCAK 2017 PAZAR - YIL: 47

Gençler radikalleşiyor

29 Ocak 2017, Pazar
Türkiye’de gençler arasındaki radikalleşmenin arttığına dikkat çeken uzmanlar, radikalleşme eğiliminin farklı eylemleri tetikleyebileceğinden endişe ediyor.

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) Bölge Çalışmaları Program Danışmanı, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve radikalleşme uzmanı Prof. Hilmi Demir Deutsche Welle Habere, yaptıkları geniş kapsamlı bir saha araştırmasında Türkiye’de gençler arasında ideolojik radikalleşmenin arttığını tespit ettiklerini söyledi. Demir IŞİD’in saldırılarına öykünen saldırılar beklenebileceği uyarısında bulundu.

Sosyal medyada cirit atıyorlar

“Bu tür büyük saldırılar ister istemez ideolojik radikalleşme içinde bulunan gençler açısından müthiş bir öykünme yaratıyor… İlla doğrudan IŞİD’e bağlı hücreler olmayıp ama IŞİD’in yarattığı bu cazibe ve sempati ortamında biz de onlar gibi yapabiliriz şeklinde ortaya çıkan bireysel saldırılara neden olabiliyor. İdeolojik radikalleşmiş bireylerin bu tür örgütlere öykünerek eylem yapma potansiyeli giderek artıyor. Doğrudan IŞİD hücrelerine ait olmayıp bu tür IŞİD’e öykünmüş grupların saldırıları da beklenebilir” şeklinde konuşan Demir, örgütler sosyal medya üzerinden çok rahat ve güçlü propaganda yapma imkanı bulduğu için trend oluşturduklarını ve bu trendin de ideolojik radikalleşmiş gençler ve gruplar arasında etkili olduğunu söyledi.

Hedefler Türkiye

Araştırmacı gazeteci Doğu Eroğlu da Demir’in görüşlerine katılıyor. Eroğlu IŞİD tarafından planlanmış ve gerçekleştirilmiş saldırılar dışında IŞİD’e öykünen saldırıların potansiyel tehlikesine dikkat çekti. “Eğer IŞİD bunun propagandasını yapmaya devam ederse öykünme ile olmuş eylemler de ortaya çıkacaktır. Çünkü çok ciddî anlamda IŞİD ‘in propaganda araçlarında en büyük hedef şu anda hep Türkiye olarak görülüyor. Bir saldırının kamuoyunda aldığı tepki, başka bir saldırıya da cesaretlendirebiliyor bu öykünen saldırıları gerçekleştiren failleri” şeklinde konuştu.

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