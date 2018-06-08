Gençler 'Yaş 25 Bedel 15' olsun istiyor

Bedelli askerlikle ilgili gelen son kulis bilgilerine göre hükümet bedelli askerlikle ilgili çalışma başlattı.

Zaman zaman gündeme gelen ve son günlerde daha sık şekilde konuşulmaya başlanan bedelli askerlikle ilgili ilk bilgiler gelmeye başladı. Edinilen kulis bilgilerine göre Milli Savunma Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı bedelli askerlikle ilgili ortak bir çalışma başlattı.

Bedelli askerlikte yaş olarak 28 yaş sınırı olabileceği ancak 25 yaş için de taleplerin yoğun olduğunu gelen belgiler arasında. Bedelli askerlik ücretinin ise 20 ila 25 bin lira olması bekleniyor. Ancak gençlerin özellikle de Twitter aracalığı ile belirttikleri talepleri arasında en çok 'Yaş 25 Bedel 15' seçeneği öne çıkıyor.

Son dakika açıklaması olarak bedelli askerlikle ilgili AKP Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Bu konu siyasetin gündemindedir, bu konunun çözümü için siyaset üzerine düşeni yerine getirecektir." ifadesini kullandı. (AA)

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Öte yandan dün akşam yayınlanan programda gündemle ilgili değerlendirmelerde bulunanErdoğan, bedelli askerliğe ilişkin, "Seçimi atlatalım, seçimden sonra bu işin hem askeri boyutunu bir değerlendiririz, ondan sonra kendi kabinemizde, ekibimizle ortak aklı oluştururuz. Ona göre de inşallah onun adımını hayırlısıyla atarız." dedi.

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Tıklayınız:

'Bu toplumsal talep (bedelli askerlik) 24 Haziran'dan sonra değerlendirilecektir'

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