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15 KASIM 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 48

Gençlerin yayın süreçlerine aktif katılımını bekliyoruz

15 Kasım 2017, Çarşamba
Genel Yayın Yönetmenimiz Kâzım Güleçyüz, ilki yapılan “Gençlerle buluşuyoruz” programını scope yayınında değerlendirdi.

Bu hizmet kıyamete kadar, dünya durdukça devam edecek olan bir hizmet ve biz bu hizmetin neşriyat biriminde görev alan insanlarız. Bizim hizmetlerimiz bir bütün. Talebe yetiştirmek, onları hayata ve hizmete hazırlamak, donanımlarının güçlü olmasını sağlamak ve bunun yanında neşriyat hizmetlerine de aynı bütünlük içinde sahip çıkmak. Sosyal faaliyetlerimiz, seminerlerimiz, konferanslarımız, panellerimiz, tanıtım çalışmaları. Bunların tümü bizim hizmetimizin bütünlüğü içerisinde. Birini diğerine tercih etmek mümkün değil.  Özellikle neşriyat hizmetlerinde genç kadrolara ihtiyaç olduğunu her vesileyle tekrar ediyoruz. 12 Kasım’da Yeni Asya Vakfında gençlik buluşmalarının ilkini gerçekleştirdik. Bu fikir İstanbul’daki İttihad programının finalinde ortaya çıktı. Orada sorduk ve coşkulu bir alkış aldı. Hemen o gece Ömer Beyle dönerken, gençlerimizin Yeni Asya için ne yapabilirim sorusuna cevaplarını ifade edecekleri toplantılar yapma fikri şekillendi. Kısa sürede bunun formatını belirledik. Duyurusunu ve hazırlıklarını yaptık ve çok kısa zamanda çok büyük bir ilgi ile katılım sağlandı genç kızlarımız tarafından. Yayın Kurulumuzdan da katılımlar oldu. 

Hizmetine sahip ve dinamik bir nesil geliyor

Müthiş verimli bir program oldu. Neşriyatımızın bütün alanlarını masaya yatırdık. Birimlerimizin ihtiyaç ve taleplerini ilettik. O talep ve beklentileri aşan cevap ve tekliflerle karşılaştık. Bu bizi ümitlendirdi. Şevkimizi ve heyecanımızı daha da arttırdı. Meselesine sahip, çok diri ve dinamik bir nesil geliyor dedirtti. O tabloyu görünce Hulusi Ağabeyin Üstada yazdığı bir mektupta geçen, “Siz merak etmeyin Üstadım, bu Nurlar ayak altında kalmazlar, Cenab-ı Hak o hizmetin hâdimlerini de gönderir” sözündeki mananın bir kez daha tecelli ettiğini gördük. Hakikaten genç kızlarımız şefkat ve hizmet kahramanları olarak bu hizmete sahip çıkıp bu bayrağı dalgalandırmak için kendi üzerlerine düşen görevi alma konusunda son derece  istekliler. 

Şimdi çalışacağız

O kadar enteresan ve dikkate değer teklifler söylendi ki... Bunların hiçbirini zayi etmeden, hepsinin hakkını vererek hayata geçirme noktasında hep birlikte gayret edeceğiz. Onlara şunu da söyledik: Biz şu an yürüyen işlere ancak yetişiyoruz. Bunların hayata geçirilmesini siz takip edin. Gönüllü olarak meseleyi sahiplenin ve bizim yetişemediğimiz alanlarda siz imdadımıza yetişin, gelin, koşun, işin bir ucundan tutun. Bu süreçlere aktif şekilde dahil olun. Gazete, dergilerimiz, kitaplarımız, görüntülü yayın, sosyal medya, internet, tercüme çalışmaları gibi birçok alanda projelerimiz var. Bunların tümüzü bir ajanda oluşturup önümüze koyacağız. Ve genç arkadaşlarımızla birlikte çok fazla geciktirmeden hayata geçirmeye çalışacağız. Davetimize icabet eden, dinamik katkılarıyla bize ümit ve şevk veren arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. 

FETHİYE SONGÜL AKAY

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