Gençlerle buluştuk

Türkiye’nin çeşitli illerinden programımıza gelen genç okuyucularımızla Yeni Asya Vakfı’nda gerçekleştirilen ‘Gençlerle Buluşuyoruz’ programımızın ilk bölümünü gerçekleştirdik.

İstanbul Süleymaniye’de bulunan Yeni Asya Vakfı Merkezindeki buluşmaya Yeni Asya’ya katkı sunmak isteyen gençler katıldı. Programın bir benzeri önümüzdeki hafta erkeklere yönelik olarak yapılacak. Türkiye’nin çeşitli illerinden programımıza gelen genç okuyucularımızla Yeni Asya Vakfı’nda gerçekleştirilen ‘Gençlerle Buluşuyoruz’ programımızın ilk bölümünü gerçekleştirdik. Türkiye’nin çeşitli illerinden programımıza gelen genç okuyucularımızla Yeni Asya Vakfı’nda yapılan kahvaltı programının ardından Yeni Asya Medya Grup bünyesinde çalışan birim sorumluları yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. İki bölümden oluşan programda ilk olarak tanışma ve medya grubumuzun ihtiyaçları konuşulurken ikinci bölümde ise gençlerimizin hedef ve planlarını dinledik. Oldukça şevkli ve heyecanlı geçen programda gençlerin hedefleri ve amaçları hepimize şevk verdi.

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