Gençlerle ikinci buluşma

Türkiye’nin çeşitli illerinden programımıza gelen genç okuyucularımızla Yeni Asya Vakfı’nda gerçekleştirilen ‘Gençlerle Buluşuyoruz’ programımızın ikinci bölümünü gerçekleştirdik.

İstanbul Süleymaniye’de bulunan Yeni Asya Vakfı Merkezindeki buluşmaya Yeni Asya’ya katkı sunmak isteyen gençler katıldı. Programın ilki, geçtiğimiz hafta kızlara yönelik olarak yapılmıştı. Türkiye’nin çeşitli illerinden programımıza gelen genç okuyucularımızla Yeni Asya Vakfı’nda gerçekleştirilen ‘Gençlerle Buluşuyoruz’ programımızın ikinci bölümünü gerçekleştirdik. Genç okuyucularımızla Yeni Asya Vakfı’nda yapılan kahvaltı programının ardından Yeni Asya Medya Grup bünyesinde çalışan birim sorumluları yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. 60’A YAKIN GENÇ KATILDI İki bölümden oluşan programda ilk olarak tanışma ve medya grubumuzun ihtiyaçları konuşulurken ikinci bölümde ise gençlerimizin hedef ve planlarını dinledik. 60’a yakın gencin katıldığı program oldukça şevkli ve heyecanlı geçerken gençlerin hedefleri ve amaçları umut kaynağı oldu.

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