Genelkurmay: 57 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığınca, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine 13-14 Ocak'ta düzenlenen hava harekatlarında bölücü terör örgütü mensubu 57 teröristin öldürüldüğü, çok sayıda teröristin de yaralandığı bildirildi.

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