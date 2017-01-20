Genelkurmay Başkanı Akar'dan sürpriz ziyaretler

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, kuvvet komutanlarıyla birlikte, Gaziantep, Kilis ve Adana'daki hudut birliklerinde denetleme ve incelemelerde bulundu.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal ile birlikte sınır hattında bulunan Gaziantep ve Kilis'teki hudut birliklerini ziyaret etti. Orgeneral Akar, ve beraberindeki kuvvet komutanları, Fırat Kalkanı Harekatı'nda görev yapan birlikleri denetleyip Harekat Merkezi'ne geçti. Genelkurmay Başkanı Akar, burada bugün 5 askerin şehit olduğu terör örgütü IŞİD'ın saldırısıyla ilgili komutanlardan bilgi aldı. Orgeneral Akar, buradaki temaslarının ardından Adana'daki İncirlik Üssü'ne geçip 10’uncu Tanker Üs Komutanlığı'nda denetlemelerde bulundu. Orgeneral Hulusi Akar ve beraberindeki komutanların bölgedeki temasları sürüyor. DHA

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