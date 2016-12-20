Genelkurmay Başkanı Akar, sınır hattında

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Suriye sınırındaki Kilis, Gaziantep ve Hatay'daki birlikleri denetleyip Fırat Kalkanı Harekatı'nın son durumuna ilişkin incelemelerde bulundu.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak ile birlikte Kilis’te bulunan Fırat Kalkanı Harekatı'nın yönetildiği merkezi denetledi. Orgeneral Akar, Fırat Kalkanı Harekatı hakkında bölgede bulunan komutanlıklardan son duruma yönelik bilgi ve değerlendirmeleri alıp Gaziantep'in İslahiye İlçesi'nde konuşlu 106'ncı Topçu Alay Komutanlığı ve Kahramanmaraş 2’nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu. Orgeneral Akar, buradaki temaslarının ardından Hatay Narlıca’da konuşlu 2’nci Hudut Tabur Komutanlığı ve Cilvegözü Sınır Kapısı ile Başbakanlık Afet ve Acil Durum Başkanlığı'na ait Cilvegözü Sahra Hastanesi'ni de dolaşarak incelemelerde bulundu. DHA

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