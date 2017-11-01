Genelkurmay Başkanı Akar ve kuvvet komutanları sınırda

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, kuvvet komutanlarıyla, inceleme ve denetlemelerini Hatay'daki birliklerde sürdürüyor.

Alınan bilgiye göre, dün Diyarbakır'daki birliklerde denetleme ve incelemelerde bulunan Orgeneral Akar, Hatay'a geçti. Hatay'daki birliklerde denetlemelerde bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'a, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz de eşlik ediyor. Akar, denetleme ve incelemeleri kapsamında bölgedeki birlik komutanlarıyla toplantı gerçekleştirdi. AA

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