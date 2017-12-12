"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 ARALIK 2017 SALI - YIL: 48

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar cami yaptırdı

12 Aralık 2017, Salı 13:03
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın ailesi adına memleketi Kayseri’de cami yaptırdığı belirtildi. Selçuklu motifleriyle bezenen caminin kısa süre sonra ibadete açılacağı aktarıldı.

Büyükşehir Belediyesi’nin önerisiyle Asri Mezarlık girişinde yaptırılan camiye Genelkurmay Başkanı’nın adının verilip verilmemesinin Akar Ailesi’nin takdirine bırakıldığı ifade edildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, "Yaptıkları bu hayır işinin duyulmasını istemediler. Buradaki hayırseverimiz Genelkurmay Başkanımız Orgeneral Hulusi Akar’dır. Kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ve ailesi, önce merkez Melikgazi ilçesi Eğribucak Mahallesi’ndeki bağ evlerinin bulunduğu alanda cami yaptırmak istedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, Orgeneral Akar ve ailesine, Asri Mezarlık girişinde inşaatına başlanan 750 kişilik, 2 minareli Mezarlık Camii’nin yaptırılmasını önerdiği, Genelkurmay Başkanı ve ailesi bu teklifi  kabul ettiği belirtildi.

Çelik, Akar ve ailesinin camiinin ismi konusunda talepleri olmadığını söyledi. Akar ve ailesinin bu hayır işini Büyükşehir Belediye Meclisi’nde, komutanın adının bir bulvara verilmesi sonrası açıklayan Başkan Mustafa Çelik, şöyle dedi:

"Hulusi Paşa ve ailesinin öncelikle isteği kendi bağ evlerinin bulunduğu Eğribucak semtine bir cami yapılmasıydı. Ancak, 29 Nisan’da dayısı Rıza Maraşlıoğlu’nun ölümü nedeniyle Kayseri’ye cenaze töreni ve taziyeye geldiğinde kendisine Mezarlık Camii yaptırması konusunda ben öneride bulundum. Hulusi paşa ve ailesi bu teklife sıcak baktı.”

"Genelkurmay Balkanı bu hayır işinin duyulmasını istemedi"

Büyükşehir Belediye meclis üyelerini yılın son toplantısında Genelkurmay başkanının yaptırdığı cami konusunda bilgilendiren, maliyetinin bittiği zaman belli olacağını ifade eden Başkan Çelik, sözlerine şöyle devam etti:

"Bildiğiniz gibi şehir mezarlığı içinde bir cami yapılıyor. Bu camiye başlamıştık. Bir hayırseverimiz ’bu camiye katkı verelim, beraber yaptıralım’ dedi. Birçok hayırseverimiz bu camiyi yaptırmak istiyordu. Ama, biz şehrin mezarlığı, şehrin bütününü ilgilendiriyor diye teklifleri kabul etmemiştik. Ancak, bu hayırseverimiz aile olarak böyle bir cami yapmaya karar verdiklerini söyledi. Kendilerinden Allah razı olsun. Yaptıkları bu hayır işinin duyulmasını istemediler. Buradaki hayırseverimiz Genelkurmay Başkanımız Orgeneral Hulusi Akar’dır. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Kendilerinin herhangi bir isim talebi yok. Kendileri şan- şöhret için bu camiyi yaptırmıyorlar. İsminin bir caddeye verilmesi sonrası bu konuyu bilmenizi istedim. Allah hayırlarını kabul etsin."

Akar ve ailesinin yaptırdığı caminin özellikleri

Genelkurmay Başkanı ve ailesi tarafından Asri mezarlık girişinde yaptırılan cami, Selçuklu motiflerinden esinlenerek modern bir dekorasyon anlayışı ile inşa edildiği belirtildi.

Hat ve tezyinat işlemeleri CNC kesimi korkuluk ve panellerle, camiye özgü aydınlatma elemanlarıyla minber ve mihraptan oluşuyor. Caminin kapasitesi 750 kişilik olacak ve zemin kat oturumu 800 metrekare olan caminin 550 metrekarelik ibadet alanı, 220 metrelik kadınlar bölümü ve 260 metrekare son cemaat alanı bulanacak. Bina dışında cenaze namazları kılınacak 500 metrekarelik alan, şadırvan ve çevre düzenlemesi ise Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak.

Okunma Sayısı: 345
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    287. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail hava saldırısında iki Filistinli öldü

    Yeni yılda pasaportlara zam geliyor

    Afrin'e istediğimiz zaman gireriz

    Küçük, cemaatçilere işkence yapılmasını istedi

    İran'da 6,1 büyüklüğünde deprem

    Türkler AB'den vazgeçmedi

    Arakan'da 16 cami yıkıldı

    Rüşvet çarkı itiraflarla teyit edildi

    Trafikteki araç sayısı 22 milyonu aştı

    İhraç edilen polis sayısı açıklandı

    İslami Bitcoin geliyor

    Rus askerleri Suriye'den çekilmeye başladı

    Araç muayene ücretlerine zam yapıldı

    Kuleli Askeri Lisesi'nin akıbeti belli oldu

    Tek çözüm 1967 sınırlarında iki devlet

    Erdoğan-Putin görüşmesi sona erdi

    New York'ta şiddetli patlama

    Reina katliamcısı susma hakkını kullandı

    Ayasofya'da ezan okuyup namaz kıldılar

    Küresel silah satışları tırmanışa geçti

    En Çok Okunanlar

    Orhan GÜLER

    “KHK’zedelere bir bardak soğuk su ikram edecekler!”
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kudüs krizi ve acı gerçekler
    M. Latif SALİHOĞLU

    Diplomaside ‘Eyy! Ey!’lerin hükmü
    Genel

    İhraç edilen polis sayısı açıklandı
    Genel

    Kuleli Askeri Lisesi'nin akıbeti belli oldu
    Genel

    Rüşvet çarkı itiraflarla teyit edildi
    Genel

    Küçük, cemaatçilere işkence yapılmasını istedi
    Süleyman KÖSMENE

    Sabır her musîbete kâfi gelir mi?
    Ahmet BATTAL

    Bilimsel içtihat, içtihat değil mi?
    Abdil YILDIRIM

    Bir derdim var!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.