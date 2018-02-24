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2 MART 2018 CUMA - YIL: 49

Genelkurmay Başkanlığı'ndan operasyonlar hakkında açıklama

24 Şubat 2018, Cumartesi 12:30
Genelkurmay Başkanlığından yapılan haftalık bilgilendirmede, yurt içi ve dışında PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadeleye ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, terör örgütü PKK/KCK'nın barınma amaçlı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı alanların temizlenmesi amacıyla başlatılan operasyonlarda 28 terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyonlarda 20 piyade tüfeği, bir keskin nişancı tüfeği, 9 tabanca, 825 muhtelif hafif silah mühimmatı, 16 el bombası, top mühimmatı, 3 bombaatar mühimmatı, roketatar mühimmatı, 2 antipersonel mayın, 640 kilogram amonyum nitrat, 8 fünye, 67 muhtelif şarjör, 2 telsiz ve patlayıcı yapımında kullanılacağı değerlendirilen 75 mutfak tüpü ele geçirildi.

23 el yapımı patlayıcının imha edildiği operasyonlarda teröristlere ait 4 silah mevzisi, sığınak, barınak, mağara ve depo kullanılamaz hale getirildi.

Bölücü terör örgütünün en önemli finansal kaynaklarından kaçakçılıkla mücadeleye yönelik sınır hattında alınan tedbirler sonucu 103 bin 610 paket kaçak sigara, 400 gram uyuşturucu, 52 litre kaçak akaryakıt ve 2 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Etkili hudut denetim ve kontrolleriyle sınırlardan yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 6 bin 864 kişi yakalandı.

Son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 3 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

Fırat Kalkanı Harekatı

Suriye'nin kuzeyinde hudut güvenliğini sağlamak, terör örgütü DEAŞ'ın tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilenlerin yurtlarına dönüşüne katkı sağlamak, sivilleri korumak ve yaşanan terör olaylarından zarar görmesini engellemek amacıyla düzenlenen Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında TSK unsurlarınca desteklenen Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Azez ve Cerablus arasındaki 243 yerleşim yeri ile 2 bin 15 kilometrekare alanı kontrolü altında tutuyor.

Bab bölgesinde patlayıcı ve mayın arama/temizleme çalışmaları sürdürülürken terör örgütü KCK/PYD/YPG/PKK ve DEAŞ mensuplarının Afrin'den doğuya, Münbiç'ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.

Harekat kapsamında özellikle Azez-Mare ile Münbiç bölgesinden yapılan taciz ve saldırılara meşru müdafaa kapsamında karşılık verilirken bölgede yürütülen normalleşme çalışmalarına katkı sağlanıyor.

İdlib'deki faaliyetler

İdlib'de Astana görüşmeleri kapsamında ateşkesin etkinliğinin artırılması, çatışmaların sona erdirilmesi, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması, yerlerinden edilenlerin evlerine dönüşü için uygun şartların sağlanması ve ihtilafın barışçıl yollarla çözülmesi için uygun koşulların oluşturulmasına destek sağlamak amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri birlikleri, Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü olarak görev yapıyor.

Bu kapsamda 13 Ekim 2017'de 1 Numaralı Gözlem Noktası, 23 Ekim 2017'de 2 Numaralı Gözlem Noktası, 19 Kasım 2017'de 3 Numaralı Gözlem Noktası tesis edilirken yıl içinde de çalışmalara devam edildi.

TSK tarafından 5 Şubat'ta 6 Numaralı Gözlem Noktası, 9 Şubat'ta 7 Numaralı Gözlem Noktası, 15 Şubat'ta da 8 Numaralı Gözlem Noktası oluşturuldu.

Diğer gözlem noktalarının açılarak faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülürken TSK unsurları, bölgedeki görevlerini Astana görüşmelerinde garantör ülkelerce mutabık kalınan angajman kuralları çerçevesinde yürütüyor.

AA

Etiketler: genelkurmay, terörle mücadele
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