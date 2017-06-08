Genelkurmay çatı davasında 14. celse başladı

Darbe girişimi sırasında Genelkurmay Karargahı'nda yaşanan eylemlere ilişkin, aralarında sözde Yurtta Sulh Konseyi üyelerinin de yer aldığı 221 sanığın yargılandığı davanın 14'üncü celsesi başladı.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler ve tarafların avukatları katılıyor. Davanın 14'üncü celsesi, eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurumsal Dönüşüm Şube Müdürü Kurmay Albay Muzaffer Düzenli'nin savunmasıyla başladı. İstanbul'daki "ana darbe davası" sanıkları arasında da yer alan Düzenli'nin genel darbe planının İstanbul organizasyonunu yaptığı bildirilen iddianamede, 15 Temmuz 2016 günü saat 20.00 sıralarında, aynı dosyanın şüphelisi Murat Çelebioğlu'nu telefonla arayarak, gece saat 03.00 olarak planlanan girişimin, erkene çekildiğini ve İstanbul'da darbe faaliyetinin vakit geçirmeden başlatılması talimatını verdiği kaydediliyor. Düzenli'nin darbe girişiminde, Akıncı Üssü'nden İstanbul'daki eylemleri yönlendirdiği belirtiliyor. Duruşmada ayrıca Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı 1. İstihbarat Analiz ve Değerlendirme Daire Başkanı eski Tuğamiral Sinan Sürer'in yanı sıra, Güvercinlik Kara Havacılık Okul Komutanı eski Tuğgeneral Ünsal Coşkun ve Ankara Mamak'taki 28. Mekanize Tümen Komutanlığında eski Tabur Komutanı Kurmay Yarbay Savaş Kabaklı'nın da savunma yapması bekleniyor. AA

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