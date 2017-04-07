Genelkurmay: Cudi Dağı'nda 3 terörist etkisiz hale getirildi

​Genelkurmay Başkanlığı, Cudi Dağı Derebaşı Bölgesi'nde düzenlenen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini, bölgedeki aramalar esnasında ise bir teröristin cesedine ulaşıldığını bildirdi.

AA

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